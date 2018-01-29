Atari Oyuncusunun Tüm Rekorları Hile Yaptığı İçin Kaldırıldı

Atari 2600 yarış oyunu Dragster'da 5.51 saniyelik bir dünya rekorunun mümkün olmadığı kararına varan Twin Galaxies organizasyonu, Todd Rogers isimli oyuncunun tüm rekorlarını iptal etti.

1982 yılında ulaşılan rekoru uzun zamandır hiç kimse geçmeyi yada yaklaşmayı başaramadı. Ataride kırılan rekorların yüklenmesiyle online bir rekabetçi ortam oluşturan Twin Galaxies, durumun araştırılması için bir hakem heyeti topladı. Heyetin incelemelerine göre, sıfır hatayla yapılabilecek rekor 5.57 saniye. Ancak, Dragster adlı yarış oyununda yıllardır geçilemeyen rekorun 5.51 saniye olması akıllara hile yapılmış olduğunu getirdi.

Daha sonra tartışmalı konu hakkında toplantı düzenleyen Twin Galaxies adlı oyun rekorlarını bağımsız olarak denetleyen bir organizasyonun idari personelleri, oy birliğiyle rekorun sahibi olan Todd Rogers'ın tüm oyun puanlarını kaldırma kararı aldı. Çünkü bir oyunda hile yapan bir oyuncu, diğer tüm oyunlarda da hile yapabilir. Ayrıca Guiness rekorlar kitabında, Todd Rogers'ın 36 yıldır kırılamayan rekoru “en uzun süre kırılamayan video oyunu rekoru” olarak yer alıyor.

Henüz Rogers, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. ilerleyen günlerde Guiness yetkililerinin de bir araştırma başlatıp başlatmayacağı merak konusu. Benzer bir karar alınırsa muhtemelen Rogers’ın adı Guiness rekorlar kitabından da silinecek. Peki, siz oyunlarda yapılan hileler hakkında ne düşünüyorsunuz?