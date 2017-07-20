Atari Yeni Hoparlörlü Sosyal Şapkası "SpeakerHat"i Tanıttı!

Klasik oyun donanımı ve oyun üreticisi Atari, yeni giyilebilir teknoloji şaheseri hoparlörlü şapkasını tanıttı.

Klasik video oyunlarıyla yakından tanıdığımız Atari, giyilebilir teknoloji sektörüne "SpeakerHat" ile giriş yaptı.

AudioWear tarafından desteklenen SpeakerHat, adı üzerinde hoparlör taşıyan bir şapka. Sadece yüksek kaliteli hoparlörlerle işi bırakmayan Atari, bir de şapkaya mikrofon ve eklemiş. Bu mikrofon sayesinde Bluetooth üzerinden telefon ve diğer şapkalara bağlanmak mümkün. Diğer şapkalara bağlanıp ne mi yapacağız? Tabi ki hepimiz aynı müziği senkronize biçimde dinleyeceğiz.

Bu haberin tamamen gerçek olduğunu sizlere belirtmek isteriz. Bu yeni teknoloji ürünü, sanıyoruz ki kulaklık takmak istemeyen, spor sırasında terleyen ve etrafındaki insanları müziğiyle rahatsız etmek isteyen insanlar için özel olarak tasarlanmış. Görsellerden hoparlör ünitelerinin çıkarılamaz olduğunu anladığımız ürün, bir de özel versiyonla piyasaya çıkacak. Bu özel ürün için NECA ile anlaşan Atari, Bıçak Sırtı 2 temalı bir şapka tasarlatacak. Eğer yeni sosyal şapkanızın aynı zamanda aşırı pahalı da olmasını istiyorsanız bu özel versiyon sizin için doğru seçim olacaktır. Ürünün sayfasına bu linkten ulaşabilirsiniz.