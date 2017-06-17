Atari'nin yıllar sonra geri dönerek Ataribox'ı çıkartacağını biliyoruz. Ancak geri dönüşüyle çıkartacağı Ataribox ile hata yapıyor olabilir.

Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde aldığımız bilgilere göre Atari, özerk bir oyun konsolu olan Ataribox'ı çıkaracağını, neredeyse resmi olamayacak kadar kötü olan sitesi üzerinden duyurmuştu. Sonrasında ise Atari'nin CEO'su şirketin gerçekten yeni bir konsol geliştirdiğini doğruladı ancak ilgi çekici herhangi bir şey söylemedi.

Atari'nin CEO'su Fred Chesnais, VentureBeat'e E3 2017'de verdiği röportajda "Donanım alanına girdik," dedi. Bunun yanısıra Chesnais, çıkacak konsolun bilgisayar teknolojisine dayanılarak yapılıyor olduğunu söyledikten sonra başka bir şey dile getirmedi. Ancak fragmandan gördüğümüz kadarıyla, Atari'nin yıllar içinde bazı tasarım değişikliklerine gittiğini görüyoruz.

Bunlar elbette henüz bir görüş oluşturmak için yeterli değil ancak fark edilebilecek pek çok detay bulunuyor. Atari, şimdiki oyun konsollarına kıyasla ucuz oyunlara sahipti ve haliyle oyunları şimdikiler kadar da karmaşık değildi. Ayrıca kendisin fiyatı da pahalı değildi. Böyle bir durumda sektörün devlerine meydan okuyarak bu sektöre girmek, eskiden sahip olduğu ün göz alınınca mantıklı duruyor değil mi?

Ancak sorun tam da bu noktada başlıyor. Atarinin tek kozu, sektörün devlerine meydan okuyabilmek için fiyatının daha düşük olmasıdır. Sonuçta, PS ve Xbox gibi markalarla fiyatları yakın dahi olsa, kim riske girip de büyük markaları bırakır? Atari'nin gerçek bir atılım yapması için fiyatının uygun olması gerekiyor.

Fakat Atari, bu yeni konsolun "yapım yıllarında" olduğunu iddia ediyor. Bilgisayar teknolojisini kullandığını söyleyen Atari, eski konsollardan daha fazla güçlü olacağını vurguluyor. Peki, Atari aslında Microsoft, Sony ve Nintendo ile rekabet etmek için nasıl bir şeyler inşa etmeye çalışıyor?

Böyle bir 'inşa' planının içine girmek, marka için 'intihar' niteliği taşıyabilir. Nintendo bu sektörde başarıyı elde etti fakat bunu kaliteli içerikleri basit bir şekilde sunarak yaptı. Atari ise, bazı basit mobil oyunlar yaparak ve lisans anlaşmaları imzalayarak kendisini iflas durumuna getirdi. Atari sadece diğer markalarla rekabetini 'doğru' bir şekilde geçekleştiremedi, umuyoruz ki bu sefer doğru bir pazarlama ve satış politikası izleyerek geçmişteki hatalarını telafi eder. Sonuçta yaptığı makina ne kadar iyi olursa olsun, doğru tanıtım ve satış olmazsa hiçbir önemi yok.

Yine de Atari belki geçmişteki hatalarından ders almıştır ve yenilenmiş bir şekilde karşımıza gelir. Şimdilik umut verici görünen tek şey Ataribox'ın fragmanı diyebiliriz.