Atatürk Havalimanı Apronunda Uçak Kazası Yaşandı (Video)

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda oldukça enteresan bir uçak kazası yaşandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı enteresan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öncelikle şunu belirtelim: Kazayı enteresan kılan, zaten kulenin varlığının tüm bu sorunlar yaşanmasın diye olması. Bildiğiniz gibi kulenin izni olmadan değil uçak, kuş dahi uçmamalı. Tüm bu iniş-kalkış, check in süreçlerini saniyesi saniyesine kule belirliyor nitekim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Türk Hava Yolları uçağı yolcu indirmek için körüğe yanaşırken, diğer bir uçak ise kalkışa hazırlanmaktaydı. Asiana Airlines uçağı Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitmek üzere harekete geçmişken, THY uçağının kuyruğuna çarptı ve uçakta ciddi bir hasar oluştu. İki uçağın da yolcuları uçaktan indirildi ve uçaklar hangara çekildi.

Kazada herhangi bir can kaybı olmaması en büyük teselli. Bununla birlikte 2 uçağın mürettebatının mı, yoksa kulenin mi konuyla ilgili kusura sahip olduğuna dair araştırmalar sürüyor.