Yetkililer, Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'na "dronesavar" alındığını duyurdu.

İnsansız hava araçları olarak da bilinen dronelar, geçtiğimiz yılların en büyük teknolojik gelişmelerinden biri. İsteyen herkesin sahip olup; gökyüzünde özgürce uçurabileceği bu araçların keşif, gözetleme, lojistik ya da eğlence amaçlı kullanım alanları olduğunu biliyoruz. Fakat bu küçük araçlar zaman zaman tehlikeli durumlara da yol açabilmekteler. Atatürk Havalimanı yetkilileri de, bu tehlikeli durumların önüne geçebilmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Havalimanında uçuş güvenliğini tehdit edebilen dronelara müdahale edebilmek adına alınan dronesavarların ilerleyen günlerde test aşamasına geçileceği duyuruldu.

Dronesavarlar yardımıyla insansız hava araçlarına elektromanyetik saldırı düzenlenerek, komuta kontrol bağlantılarının kaybedilmesi sağlanmakta. Yani dronesavar sistemiyle bu küçük hava araçlarını uzaktan kontrol eden kişi, aracın kontrolünü kaybediyor ve drone düşürülüyor.

Eğer bir drone sahibiyseniz, aracınızı Atatürk Havalimanı etrafında dolaştırmamanızı tavsiye ediyoruz, aksi takdirde aracınıza yetkililer tarafından el koyulabilir.