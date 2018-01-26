Atatürk Havalimanı’nda İki Günde İki Bitcoin Operasyonu!

New York ve Abu Dabi’den getirilerek ülkemize sokulmaya çalışılan işlemci gücü yüksek Bitcoin üretim cihazları, Atatürk Havalimanı’nda yapılan operasyon sonucu ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı’nda peş peşe iki Bitcoin operasyonu düzenleyen İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, ABD’nin New York şehrinden İstanbul’a gelen Batuhan A. isimli şahsa yönelik bir operasyon düzenlendi. Türkiye’ye ‘gümrüğe tabi eşyam yok’ deyip yeşil hattan girmek isteyen Batuhan A.’nın yanında getirdiği valizler, X-Ray cihazına gönderildi.

Valizin içinde, Bitcoin üretimi için kullanılan 12 ekran kartı, 1 güç kaynağı, 27 ekran kartı slotu, 1 kamera, 1 sensör ve 1 sinyal tespit cihazı bulundu. Cihazların gümrüklenmiş değerinin 6 bin 892 TL olduğu ve tüm cihazlara el konulduğu belirtildi.

Az önce bahsettiğimiz operasyon 18 Aralık 2017 tarihinde yapılmış. İkinci operasyon ise bir gün sonra, 19 Aralık 2017’de yapıldı. Abu Dabi’den İstanbul Havalimanı’na gelen Roijin İ.’ye yönelik yapılan operasyonda, şahsın valizinde 5 ekran kartı ile 5 güç kaynağı bulundu. Rojin İ.’nin valizindeki bu parçaların değerinin ise 76 bin 500 TL olduğu belirtildi.

Savcılık talimatıyla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/1. maddesi ‘Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak' suçlamasıyla adli işlem yapılan iki kişi hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da emniyetten bilgi istediği öğrenildi.