Hükümet kararının ardından bir yolcu tarafından Atatürk Havalimanı’na çağrılan Uber sürücüsü, darp edilmenin eşiğinden döndü. Taksi şöförleri tarafından engellenerek ‘Korsan taşımacılık yapıyorsun, dayak yemeden buradan git’ tehdidine uğrayan Uber sürücüsü, olay anını cep telefonu ile kaydetti.

Hepimiz duymaya alıştığı üzere Taksiciler ve UBER arasındaki gerilim günden güne artarak ülkemize yakışmayan haberlere vesile olmaya devam ediyor. Her geçen gün taksi şöförlerinin Uber sürücülerine yapmış olduğu sözlü taciz ve fiziksel saldırılar dozunu arttırarak devam ediyor. Salih K. isimli UBER sürücüsü, bir yolcunun isteği doğrultusunda Atatürk Havalimanı’na çağrılması itibariyle başına geleceklerden habersiz bir şekilde Havalimanı’na gitti. Kendisini çağıran yolcuyu alacağı esnada taksi şöförlerinin sözlü tacizine uğrayan sürücü, yolcusunu almak isterken aynı taksi şöförleri tarafından engellendi.

Bahsi geçen video sonrası dozunun daha da arttığı tahmin edilen gerginlik, polis merkezinde son buldu. Görüntülerin en vurucu yanı ise bir grup taksi şöförünün yol keserek, tek bir sürücüye yüklenmesiyle beraber, şöför olduğu iddia edilen kişilerden birinin ‘Korsan taşımacılık yapıyorsun; dayak yemeden git” tehdidi oldu.

Bugün içerisinde Taksi-UBER gerginliğine dair bir gelişme de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’dan geldi. Uysal, hükümetin kararına destek verdiğini belirterek; UBER’in amacını aştığını ve Turizm İşletme Belgesini amaçları dışında kullandığını belirtti. Belediye Başkanı, “Bizim taksicilere önerimiz, vatandaşı UBER’i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini daha yenilemeleridir. Bizim geliştirdiğimiz İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse ve kendilerini geliştirirlerse, İBB olarak taksicilerimiz yanında durmaya hazırız” sözleri ile de taksicilere tavsiyede bulundu.

Kanuni nizamda hükümetin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın da desteğini alan taksicilerin bu gelişme ışığında UBER sürücülerine karşı nasıl bit tutum sergileyecekleri henüz bilinmiyor. Fakat Taksi şöförlerinin ülkemizin adını kirletecek bu tür aksiyonlar ve kaba kuvvet yerine, kanuni yaptırımları kanun görevlilerine bırakmasını ümit ediyoruz. Zira kanun yetkililerinin alınan kararlar doğrultusunda görevlerini hakkıyla yerine getireceğine inancımız tam.