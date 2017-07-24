Atatürk Havalimanı'nda 'Vücut Tarayıcıları' Dönemi Başladı

Atatürk Havalimanı'nda, daha önceden getirtilen 10 adet Vücut Tarayıcı cihazları kullanılmaya başladı. Bugünden itibaren Atatürk Havalimanı'nda bu cihazlar kullanılacak.

Halimanlarının güvenlikleri her geçen gün, gelişen teknolojiyle birlikte artıyor. Yepyeni cihazlar icat ediliyor ya da bunlar günlük hayatta kullanılmaya uyarlanıyorlar. Bu seferki teknolojik gelişim ise Atatürk Havalimanı'nda kullanılacak olan Vücut Tarayıcı'larını kapsıyor.

Cihazların çalışma şeklinde ise yolcular, Vücut Tarayıcı'larının içine girdikten sonra iki kez sağa ve sola dönüyorlar. Bu sayede de ekrana bakan yetkili, yolcunun üzerindeki eşyaları algılayabiliyor. Eğer herhangi bir sorun olursa da görevli kişilere bildiriyor ve adeta nokta atışı yapabiliyor. Ayrıca yolcunun üzerindeki plastik, sıvı, seramik gibi tüm unsurlar da ekrandan görülebiliyor.

Yeni yeni kullanılmaya başlanan 10 Vücut Tarayıcısı, dış hat uçuşlarında pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda yapılan uçuşlarda ise güvenlik kontrolünün olduğu gölgelerde bulunuyor.

Bu cihazlar DHMİ tarafından, Atatürk Havalimanı için 10 tane, İzmir ve Ankara için ise dörder tane olmak üzere satın alındı. İlerleyen zamanlarda İzmir ve Ankara'da da bu cihazlar kullanmaya başlanacaktır.