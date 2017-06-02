Atatürk Havalimanı Üzerine Drone Uçurmanın Cezası: Hapis!

Drone kullandığınız yere neden dikkat etmeniz gerektiğini gösteren, örnek niteliğinde bir haber.

Drone'ların popülerliği ve buna bağlı olarak kullanım oranları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermiş durumda. Fakat bu durum, bazen drone kullanan kişilerin sorumsuzca ve geri dönüşü olmayacak hatalar yapmasına da sebep olabiliyor.

Haberimize konu olan olay da bunun ciddi bir örneği niteliğinde. Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran Aspet Manukyan isimli kişiye, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)'nin şikayetleri üzerine dava açılmıştı.“Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonrasında ise mahkeme, Manukyan için beraat kararı vermişti.

Ancak SHGM ile DHMİ, karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımışlardı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından bugün düzenlenen duruşmada ise, ülkemizdeki drone kullanımlarında daha dikkatli olunması gerektiğini gösteren, emsal niteliğinde bir karar alındı. İzin bölgede drone uçurması sebebi ile sorulan soruları cevaplayan ve yasak bölgede drone uçurduğunu bilmediğini ifade eden Manukyan, buna karşın cezadan kaçamadı.



Sanığın sivil havacılık kurallarını ihlal ederek drone'unu İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde uçurtarak tava trafiğini tehlikeye soktuğunu, bu nedenle yerel mahkemenin beraat kararının kaldırılarak sanığın, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan cezalandırılmaını isteyen İstinaf Savcısı Osman Öztürk'ün bu talebinin ardından 19. Ceza Dairesi, Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Manukyan'a 1 yıl hapis cezası verdi. Manukyan’ın cezasını iyi halden 10 aya indiren mahkeme, bu cezayı da 5 yıl süre ile erteledi.