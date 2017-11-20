Atatürk'ün 1936 Yılında Çektirdiği 20 Fotoğraf

‘Bir lider nasıl olunur?’ cümlesinin karşılığı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yıllar sonra bile yaptıklarıyla günümüze ışık tutmaya devam ediyor.

Bir ülkenin imajı, onu internet ortamında nasıl gördüğümüzle doğru orantılıdır. Çünkü okuduklarımız zihnimizden bir süre sonra ayrılabilir, ama görseller öyle değildir. Örneğin büyük çoğunluğumuz Norveç’e gitmedik fakat bu ülkenin dağlar arasında, yeşille denizin bir arada olduğu muhteşem yerleşim merkezlerine sahip olduğunu biliriz. Bunun en büyük sebebi de internet ortamında, sağda solda gördüğümüz fotoğraflardır.

İşte bu durum, bundan yaklaşık 80 sene önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından fark edilmiş olacak ki o dönem çok hoş bir detaya imza atmış. Atatürk, ülkemizi tanıtmak adına Türkiye’nin dört bir yanından fotoğraflar çektirmiş, ve bunları İngilizce ve Fransızca dillerine tercüme ettirerek tüm dünyaya dağıtmıştır. Yaptıklarıyla ışığımız olmaya devam eden Atatürk’ün talimatıyla çekilmiş bu 20 fotoğrafa bakalım:

Bursa’da sisli bir sabah

Çelikpalas’tan Bursa’ya doğru bir bakış

Yalova’daki kaplıcalar

Yeşil ova

Tortum Şelalesi

Tarsus’taki bir şelale

Toroslarda bulunan bir dağ değirmeni

Çoruh Nehri

Beyşehir Gölü

Ağrı Dağı etekleri

Toros - Nemrus Yaylası

Malatya’da sonbahar ve kış mevsimi bir arada

Pamukkale travertenleri

Kars ve Artvin’in bir arada göründüğü bir fotoğraf

Doğu Anadolu’dan bir kare

Afyonkarahisar’daki haşhaş tarlalarından bire tanesi

Namrun yaylasından bir bahar günü

Balık ağları

Mersin’de bir akşam vakti

Giresin Limanı