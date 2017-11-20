Atatürk'ün 1936 Yılında Çektirdiği 20 Fotoğraf

Bir ülkenin imajı, onu internet ortamında nasıl gördüğümüzle doğru orantılıdır. Çünkü okuduklarımız zihnimizden bir süre sonra ayrılabilir, ama görseller öyle değildir. Örneğin büyük çoğunluğumuz Norveç’e gitmedik fakat bu ülkenin dağlar arasında, yeşille denizin bir arada olduğu muhteşem yerleşim merkezlerine sahip olduğunu biliriz. Bunun en büyük sebebi de internet ortamında, sağda solda gördüğümüz fotoğraflardır.
İşte bu durum, bundan yaklaşık 80 sene önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından fark edilmiş olacak ki o dönem çok hoş bir detaya imza atmış. Atatürk, ülkemizi tanıtmak adına Türkiye’nin dört bir yanından fotoğraflar çektirmiş, ve bunları İngilizce ve Fransızca dillerine tercüme ettirerek tüm dünyaya dağıtmıştır. Yaptıklarıyla ışığımız olmaya devam eden Atatürk’ün talimatıyla çekilmiş bu 20 fotoğrafa bakalım:
Bursa’da sisli bir sabah
Çelikpalas’tan Bursa’ya doğru bir bakış
Yalova’daki kaplıcalar
Yeşil ova
Tortum Şelalesi
Tarsus’taki bir şelale
Toroslarda bulunan bir dağ değirmeni
Çoruh Nehri
Beyşehir Gölü
Ağrı Dağı etekleri
Toros - Nemrus Yaylası
Malatya’da sonbahar ve kış mevsimi bir arada
Pamukkale travertenleri
Kars ve Artvin’in bir arada göründüğü bir fotoğraf
Doğu Anadolu’dan bir kare
Afyonkarahisar’daki haşhaş tarlalarından bire tanesi
Namrun yaylasından bir bahar günü
Balık ağları
Mersin’de bir akşam vakti
Giresin Limanı