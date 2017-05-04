Amerika'da tek kişilik bir uçak, motoru bozulduğu için caddeye zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında tellere takılan uçak, büyük bir patlamayı beraberinde getirdi. İşin ilginç tarafı, olayın sonunda ortaya çıktı.

Görüntüleri izlerken gözlerinize inanamayacak olmanızı şimdiden normal karşılıyoruz. Amerika’nın Washington şehrinin Mukilteo ilçesinde ortaya gelen bu olay, başta kanınızı donduracak olsa da sonrasında öğreneceğiniz bilgilerle de sizlere mucizenin anlamını gösterecek. Simon Li isimli vatandaş tarafından yüklenen bir video aracılığı ile gördüğümüz görüntüler, tek kanatlı bir uçağın caddeye zorunlu iniş yapmasını içeriyor. Bütün ilçenin elektriğinin kesilmesine sebep olan bu olay, uçağın iniş yaparken elektrik tellerine takılmasına ve bir anda büyük bir patlama yaşanmasına sebep oluyor. Her yeri alev alev olan caddenin en işlek olduğu saatlerde yaşanan bu olayda pilot dahil kimsenin ölmediğini veya yaralanmadığını söylediğimizde inanmakta güçlük çekeceksiniz.

Küçük bir tek motorlu uçakla kalkış yapan pilot, havadayken uçağının motorunun bozulmasının ardından boş bir caddeye iniş yapmaya çalıştı. Şans eseri kırmızı ışığa denk gelen insanlar, uçağın inerken patlama anını canlı canlı kaydettiler. Uçakta ve park eden araçlarda hasar bulunmasına rağmen can kaybının olmaması, en büyük temenni oldu diyebiliriz. Zira görüntüler, çok daha kötü bir sonucun ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu olayın ardından uzun süre elektrik ve internette bağlantı kesikleri yaşandı.

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.