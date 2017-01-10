Ateşle Barut: Note 7, Alev Tabancasına Karşı!

Saatli bomba gibi olan Note 7, alev tabancası ile karşı karşıya gelirse sonuç ne olur?

Mobil cihaz dünyasında, son zamanlarda en fazla ses getiren olaylarından birinin baş kahramanı olan Note 7, Samsung'un da başını epey bir ağrıtmıştı.

Bataryadan kaynaklanan bir problem sebebi ile bir anda alev alan, yanmaya başlayan ve ciddi yaralanmalara yol açabilecek şekilde patlayan Note 7'lerin üretimi durdurulmuş, sonrasında da dünya çapında bir 'geri iade' olayı başlamıştı.

Her Note 7 patlama potansiyeline sahip değil. Fakat hangisinin bu durumda olduğunu bilmek de epey güç. Peki bir Note 7, alev tabancası ile karşılaşırsa sonuç ne olur?