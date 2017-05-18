Atılan Topu Havada Kapan 8 Pervaneli Canavar Drone!

ETH Zurich Üniversitesinde üretilen bu 8 pervaneli drone, atılan topları havada kapıyor.

Uçması için tasarlanmış araçlar çoğunlukla kalkarken ve düz ilerlerken performanslıdırlar. Sağa ve sola dönüşleri için daha az uğraşmak gerekir. Aşağıya inişleri de zaten yer çekimi halletmekte. Havada asılı kalabilen helikopter gibi pervaneli araçlar ise motorların ve pervanelerin efektif çalışabildiği yönlere doğru uçabilmektedir.

ETH Zurich'in ürettiği bu Omnicopter uçmayı baştan tanımlıyor. Bütün yönlere konumlandırılmış 8 motoru sayesinde bütün yönlere doğru efektif bir şekilde hareket edebilen cihaz topu havada yakalama konusunda gayet başarılı.

ETH Zurich'in yukarıdaki video ile ilgili açıklaması şöyle, "Tamamen efektif bir düşüş noktası belirleme sistemi ürettik. Bu sistem saniyede 500 bin farklı düşüş noktasını hesaplayabiliyor. Bu videoda, ürettiğimiz Omnicopter'in ne kadar hızlı hesaplama yaptığını görüyorsunuz."

Yukarıdaki videoda etkileyici olan bir kaç konu var. Bunlardan ilki drone'un tüm gövdesi hareket halindeyken bile küçük sepetini tam topun düşeceği noktada sabitleyebilmesi, ikincisi ise en sonda gerçekleşiyor. Cihaz en sonda olduğu yerde dönerek topun fileden düşmesini sağlıyor. Cihaz bu tasarımıyla böyle önemli gelişmeler sağladığı için gelecekteki uçak tasarımlarını değiştirebilir.

Bu cihazın yaptığı topu havada tutma görevini standart uçaklarda da gerçekleştirilebilir. Bir uçağa her yöne hareket edebilen bir robot kol taktığımızda bu uçakta topu havada tutabilir. Fakat böyle bir sistemin kontrolü oldukça zor olacaktır. Böyle bir sistemin aksine üretilen bu Omnicopter'in kendisi tamamen bir robot kol gibi çalıştığı için daha verimli olacaktır.