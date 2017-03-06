Dalgıçlar, Atlantis'e özgü 47 parça değerli metal buldular. Dolayısıyla herkesin aklına bir tek soru geliyor: Atlantis gerçekten var mı?

Yunan mitolojisinden çıkan ve efsanelere ev sahipliği yapmış Antantis ile ilgili, 2.600 yıl önce batmış bir gemi bulundu. Batan gemide, Orichalhum Metal’i bulundu.

Günümüzde Sicilya’nın güneyinde bulunan gemi enkazının içerisinden bazı metaller elde edildi. Araştırılmasının ardından bu metalin Atlantis döneminde yer aldığı düşünülen özel bir metal olduğu anlaşıldı.

Platon’un yazılarına göre bakır, çinko ve kurşun alaşımı olan Orichalhum metali, efsanelere konu olan bir metal.

M.Ö 7. Yüzyılda Hesiod tarafından Afrodit’e ithafen Homeros’un ilahisinde de yer alan metaller, arkeoloji dünyasını ayağa kaldırmayı başardı.

Dalgıçlar, geminin araştırmasını deniz seviyesinin 300 metre altında yaptılar. Dünyaca ünlü arkeolog Sebastiana Tusa ve araştırma ekibi üyelerinin açıklamalarına göre mükemmel şekilde korunmuş Korinth’in iki kaskı, amfora kalıntıları, çıpa ve çeşitli kabarcıklar bulundu.

Orichalcum’dan daha değerli tek maddenin altın olduğunu yazan Platon, bunca yıl sonra bile arkeologlara ışık tutmaya devam ediyor.

Geminin M. Ö altıncı yüzyılın sonlarına kadar uzandığını belirten Tusa, geminin batma sebebini yüksek ihtimal fırtınaya yakalanmaktan kaynaklandığını açıkladı.

Artık efsaneleşmiş Orichalcum metali, ilk kez 2015 yılında bulunmuştu. O zaman 39 külçe bulan arkeologlar, bu metallerin Atlantis’in kanıtı olduğunu düşünüyorlar.