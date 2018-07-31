ABD ve Dünya tarihinin en tuhaf gizemlerinden olan, ünlü kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi en sonunda çözüldü.

Tarihte uçakla Atlantik okyanusunu geçmeyi başaran ilk kadın olan ve modern feminizm hareketinin başlatıcılarından Amelia Mary Earhart, bundan 81 yıl önce gizemli bir biçimde kaybolmuştu. 2 Temmuz 1937'de bir uçuş sırasında kule ile iletişimini kaybeden ünlü pilottan bir daha haber alınamamıştı.

Aradan geçen onlarca yıl boyunca bu kayboluşun gizemi araştırıldı. Ortaya onlarca farklı teori ve fikir atıldı ama gerçek bir türlü ortaya çıkarılamadı. İkinci pilot Fred Noonan ile adeta kayıplara karışan Amelia Mary Earhart'ın gizemi sonunda çözüldü. Kayboluşundan sonra 1 hafta boyunca uçağından radyo sinyalleri alınan Earhart'ın sırrını çözen biraz da bu oldu.

Uçağın üreticisi Lockheed'in açıklamasına göre, suya giren herhangi bir telsizin bir daha çalışmasına imkan yoktu. Buna göre talihsiz kadın pilotun uçağı bir kara parçasına indirmeyi başardığı veya düşüşün yine bir kara parçasında olduğu kesindi. Geçen onca zamanda yapılan 4 milyar dolara yakın harcamanın ardından, Earhart'ın Kiribati sahili yakınlarında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Maalesef pilotun kaza anında ölmediği de belli oldu. Yaklaşık 1 hafta boyunca radyo sinyalleriyle yerini belirtmeye çalışan kadına hiçbir şekilde ulaşılamadı. Issız bir adada kurtarılmayı bekleyen Earhart, yine bu adada muhtemelen açlıktan hayatını kaybetti.