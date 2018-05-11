Boston Dynamics'in meşhur insansı robotu Atlas, açık havada spor yaptığı videosu ile hızla internetin en çok konuşulan konularından biri oldu.

1992 yılında ABD’li Marc Railbert öncülüğünde kurulan Boston Dynamics, kurulduğu dönemden bu yana robot teknolojisi üzerine çalışmalarıyla dünya teknoloji tarihine dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Son olarak türlü güncellemeler ve aşamalardan geçerek bugünlere kadar getirdikleri ‘Atlas’ isimli robotları tabiri caizse döneminin en insansı hareketler sergileyen robotlarının başını çekmekle beraber, tıpkı bir pop yıldızı gibi medyanın yoğun ilgisinden payını alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yıldız robotumuz Atlas’ın tıpkı bir insanmış gibi sabah sporu yaptığı bir video yayınlandı. Atlas, bu videoda fiziksel hareketlerinin ne kadar ‘insansı’ olduğunu bir kez daha kamuoyuna göstermiş oldu.

Çimenlerde koşan, kütüklerin üstünde atlayan Boston Dynamics icadı robot, bu işin sonunun nereye varacağını gerçekten merak ettiriyor. Hepimizin daha iyi anlayacağı bir dilde anlatmak gerekirse, bundan 10-15 yıl önce piyasaya çıkmış bilgisayar ya da konsol oyunlarını düşünelim; o dönemlerde bir çoğumuza oyun grafikleri inanılmaz gerçekçi gelir, ‘Daha ne kadar iyi olabilir ki?’ gibi düşüncelere sürüklerdi. Fakat son dönemde çıkan her bir oyunda, aslında geçmişte hiçbir şey görmediğimizin farkına varıyoruz. Robot teknolojisinin de bu yönde, göz açıp kapayıncaya kadar gelişme ihtimali oldukça yüksek.

Sonuç olarak biraz ürkütücü biraz da hayranlık uyandırıcı olsa da kısa vadeli bir gelecekte insansı robotların en başarılı temeli olarak Atlas’ı göstereceğimizden şüphe duymamak gerekiyor.