BDDK'dan yapılan açıklamaya göre artık ortak ATM'lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücretinin 2 lira 30 kuruş ile sınırlandırıldığı belirtildi.

ATM'lerden farklı banka kartı ile para çekme işlemlerinde alınan fahiş komisyon ücretlerine düzenleme getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, ortak ATM’lerden para çekenlerden alınan ücretlerin çok yükselmesi üzerine komisyonlara sınırlandırılma getirildiğini açıkladı.

Ortak ATM’lerin yaygınlaştırıldığını dile getiren Yılmaz, “Ortak ATM’de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var. Herhangi bir ATM’den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu” dedi. Yapılan komisyon sınırlandırılması ile halkın mağdruriyetinin giderilmesi planlanıyor.

Aralık ayında bir düzenleme yaptıklarını böylece de 100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladıklarını söyleyen Yılmaz, bundan sonra azami alınabilecek ücretin 2 lira 30 kuruş olacağını kesin bir dille açıkladı.

Yeni uygulama sayesinde ortak ATM'lerin yaygınlaşacağı düşünülürken, cep dostu yenilik ile birlikte halkın ATM kullanım alışkanlığı da artacak gibi duruyor. Peki sizce 2 lira 30 kuruş ideal bir rakam mı? Yoksa daha da indirilebilir mi?