Karbondioksit Miktarı ve Ortalama Sıcaklık Ne Kadar Arttı?

GISS Surface Temperature Analysis, karbondioksit salınımının, gezegenimizin ortalama sıcaklığını ne kadar arttırdığını gösteren yeni bir animasyon yayınladı.

Gezegenimizde artan nüfus ve enerji ihtiyacı ile birlikte karbondioksit salınımı her geçen gün artmaktadır. Her ne kadar gelişmiş ülkeler temiz enerji için milyarlarca dolarlık yatırımlar gerçekleştiriyor olsalar da bu yatırımlar tüm insanlığın enerji ihtiyacının henüz çok ama çok az bir kısmını karşılayabiliyorlar.

NASA’nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü’den GISS Surface Temperature Analysis (Yüzey Sıcaklığı Analizi-GISTEMP), 1958 yılından bu yana atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu ve buna bağlı olarak yükselen gezegen ortalama yüzey sıcaklığını gösteren bir animasyon yayınladı.

Bazı kişiler, günümüzde de çok sert soğuklar yaşandığı için gezegenin ortalama sıcaklığının arttığını reddetmektedirler. Fakat animasyon, zaman zaman sıcaklıkların ‘anlık’ olarak sert düşüşler yaşamasına rağmen sıcaklık ortalamalarının sürekli olarak arttığını açık bir şekilde göstermektedir.

NOAA Visualizations da, 1880 yılından bu yana gerçekleşen küresel iklim değişikliklerini gösteren bir başka animasyon yayınladı. İnsanlık yaklaşık 50 yıldır temiz enerji aramaktadır. Fakat animasyonda da görebileceğiniz gibi karbondioksit salınımındaki asıl patlama da son 50 yılda gerçekleşmiştir.

Bunun nedeni temiz enerji çalışmalarının başarısız olması değil, toplumların tüketim alışkanlığının öngörülemeyecek kadar hızlı artmasıdır. Dünyadaki insan nüfusu, hiç olmadığı kadar hızlı artmaktadır ve bu büyük nüfusun enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir yenilenebilir enerji kaynağı ne yazık ki henüz oluşturulamadı. Eğer tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek dünyamız dev bir çöle dönüşebilir.