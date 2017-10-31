Karbondioksit Oranı 800 Bin Yıldır Görülmemiş Seviyede!

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporuna göre atmosferdeki karbondioksit salınım oranı, son 800 bin yılın en üst seviyesine ulaşmış durumda. Geri dönülemez sınıra hızla yaklaşıyoruz.

Küresel ısınmayı önleme çabaları, küresel çapta karbondioksit salınımını azaltmış olmasına rağmen El Nino adı verilen iklim döngüleri ile birlikte neredeyse çöpe gitmek üzere. Bilim insanlarının son yaptıkları açıklamaya göre atmosferdeki karbondioksit oranı son 800 bin yılın en üst seviyesine ulaşmış durumda.

Dünya Meteoroloji Örgütü’den (WMO) bilim insanları, 51 farklı ülkeden elde ettikleri veriler ile hazırladıkları raporda küresel ısınmaya neden olan sera gazları karbondioksit, metan ve nitrik oksit salınımlarını inceledi. 2016 yılı verilerine göre karbondioksit salınım yoğunluğu 403.3 ppm(bir milyon partiküldeki karbondioksit miktarı) seviyesine olaştı. Bu yoğunluk, 2015 yılında ise 400 ppm seviyesindeydi.

Dünya Meteoroloji Örgütü küresel atmosfer izleme programı başkanı olan Oksana Tarasova, karbondioksit salınım yoğunluğundaki bu artışın, son 30 yıl içinde gerçekleşen en büyük artış olduğunu belirtti. Bir yıl içinde gerçekleşen 3.3 ppm’lik artık, son 10 yılın ortalamasından da %50 daha fazla.

Teknik olarak küresel medeniyetimiz, karbondioksit salınımını azaltmak için büyük çaba sarf ediyor. El Nino iklim döngüleri yarattığı kuraklık ile karbondioksit oranının artmasına neden oluyor, fakat doğal sebepler, insanoğlunun atmosfere hala gereğinden fazla karbondioksit yaydığı gerçeğini değiştirmiyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün raporuna göre son 70 yılda yaşanan karbondioksit salınımı, son buzul çağının ardından gerçekleşen karbondioksit salınımının yaklaşık 100 katı büyüklüğünde. Örgütün açıklamasına göre karbondioksit salınımındaki artış etkileri öngörülemeyen iklim değişikliklerine neden olabilir. Bu da insanlığı hem ekonomik hem de insani olarak zor bir dönemin beklediği anlamına geliyor.