Bu Aile Ev Yapımı Uzay Deneyi İçin Atmosfere GoPro Yolladı!

ABD'nin Colorado eyaletinin Denver kentinde bir aile, atmosfer balonuna bağladıkları bir GoPro ile kendi "uzay görevlerini" yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'Nin Colorado Eyaleti'nin Denver kentinde bulunan bir aile, NASA'dan aldıkları izinle bir atmosfer balonuna GoPro bağlayarak kendi "uzay görevlerini" gerçekleştirdi. Gerçekten güzel görüntüler yakalayan ailenin GoPro'dan kurtardığı video internet aleminin epeyce bir ilgisini çekti. Dünya yüzeyinin 16 kilometre üstüne kadar çıkan balon stratosferden çok güzel görüntüler elde etti.

BoredPanda'da "Kevin Photos" adında bir hesabı olan kullanıcının attığı videoyla ilgili olarak Kevin, ailesi ve çocuklarıyla birlikte bir uzay deneyi yapmak istediklerini ve düşük bütçelerle ve otoritelerden alınan izinlerle bu deneylerin ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğini belirtti. Kamerayı köpüklerle ve tuvalet kağıdı rulolarıyla güvene almalarına rağmen, şehrin üzerine düştüğü için kurtaramadıklarını belirten Kevin, hafıza kartını kurtarabildiklerini ve bu görüntüyü elde ettiklerini söyledi.

Youtube'a yükledikleri videoyu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz. Peki sizce ülkemizin yasalarında böyle bir balon deneyi yapılabilir mi? Ya da eğer yapabilecek olsaydınız siz de yapmak ister miydiniz? Lütfen yorumlarda belirtin.