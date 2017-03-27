Tüm Nükleer Silahları Tüfek Gibi Gösteren Şey:Nötron Bombası

Nükleer silahlar, dünyanın en korkutucu güçleri olarak kabul edilebilir. Ancak Nötron Bombası öyle özelliklere sahip ki, Atom Bombası ve Hidrojen Bombası yanında basit bir roket gibi kalabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, 1950'li yıllarda yılında Hidrojen Bombası bazı testler gerçekleştirdi. Hidrojen bombasının fiziksel yıkım gücü atom bombasının katbekat ötesindeydi. Zira hidrojen bombasının gücünü ortaya çıkarmak için önce atom bombası ile muazzam bir ısı yaratmak şarttı. Ne var ki bu testler, hidrojen bombasından çok daha acımasız bir silahı ortaya çıkardı. Bu testlerden elde edilen sonuç nötron aktivitesinin akıl almaz gücü ve yetenekleriydi.

Nötron bombası; atom ve hidrojen bombasına göre daha az patlama gücüne sahip. Bombanın önde gelen özelliği binalara zarar vermemesi. Öyle ki gözlük camınızın çatlamaması bile mümkün. Ancak bu göründüğünün aksine bu korkunç. Nötron bombası patladıktan sonra yayılan nötronlar, tüm canlılar ve binalar üstünde aktif hala geliyor. Nötronlar çarptıkları cisimleri gama ışınları saçar hale getirdiği için, Nötron bombası atıldıktan sonra her cisim bir bomba halini alarak gama ışınları saçmaya başlar. Söz konusu rakam, atom bombasından katbekat fazla. Nötron yayılması sayesinde, nesneler gama ışığı saçmaya başlar. Gama ve nötron ışınları aynı anda saçılır.

Patlama, 700 metreye yakın mesafede gerçekleştiyse bina ve araçlarının içindeki insanlar 1-2 gün içinde hayatını kaybeder. Nötronlar, temas ettikleri nesneleri gama ışını saçar konuma getiri. Bu da, o kişiler veya nesneler ile temas eden kişiler yakın zamanda korkunç acılar içinde öleceği anlamına gelir. İnsanlar radyasyon ışıması denen iğrenç olayla karşı karşıya kalır. Öyleki kendi zırhları bile, kendilerine düşman haline gelir.

Nötron bombası, fizyon ilkesi ile çalışan atom bombasının aksine füzyon mimarisi güder. Patlamaya 700 metreye yakın mesafedeki insanlar bedensel ve düşünsel aktivitelerini anında yitirip ve en geç iki gün içinde hayatını kaybeder. 900 metre yakındaki insanlar 2-6 gün içinde ışınların etkisiyle ölür. 1200 metredeki insanlar önce zehirlenme belirtileri gösterir ve 2-3 hafta içinde hayatını yitirir. 1400 metre mesafedeki insanların belli bir kısmı ışıma hastalığı sonucunda ölür, kalanlar ise kanser gibi rahatsızlıklarla karşılaşır. 2000 metre uzaktaki kişilerin genlerinde mutasyon gerçekleşir ve bu ömür boyu sürebilir.

Ancak açıkladığımız tüm değerler basit bir 1 kilotonluk bomba ile gerçekleşir. Takdir edersiniz ki çok daha güçlü nötron bombaları geliştirilebilir. Üstelik ışımayı 500 kat azaltan bir sığınakta bile alınacak doz 836 birim radyasyon olacaktır, bu ise asgari öldürücü seviyenin iki katından fazladır.