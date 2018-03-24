Atomların En Ufak Hareketini Bile 3 Boyutlu Görebileceksini

Geçtiğimiz günlerde bilim insanları, single-atom (tek atom) tekniğini kullananan, yüksek hassasiyetli 3-D tekniğini basına duyurdu.

Griffith Üniversitesi araştırmacıları, Avustralya Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu (CSIRO) ile birlikte çalışarak, 100 zeptoNewton'a (sürtünmeyi hesap eden bir çeşit fizik terimi) kadar hassasiyet ile çalışan, sensör olaraksa single-atom sensörünü kullanan bir yöntem ortaya çıkardılar.

Son derece küçültülmüş, frensel lensler (İlk frensel lensler Fransız fizikçi Augustin-Jean Fresnel tarafından deniz fenerleri için geliştirilmiştir) kullananan bu yöntemde tek bir atomun son derece yüksek kaliteli görüntülerini alabilen bilim insanları, bu cihazla atomların nanometrik hareketlerini bile 3 boyutlu bir şekilde görebilecek.

Griffith Üniversitesi araştırmacıları, 2011'den beri kuantum fiziği alanında bu tür lenslerin geliştirilmesine öncülük etmişlerdi. Ancak araştırmacılar, belli bir atomu etkileyen kuvvetleri algılamada bu kadar yüksek doğruluk düzeylerini elde etmek için bu teknolojiyi ilk kez kullandılar.