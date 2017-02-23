Leverkusen - Atletico Madrid maçının sonucunu doğru tahmin eden ve son olarak Manchester City - Monaco maçını bekleyen adamın kuponu, Man. City’li futbolcu Leroy Sane’nin son golüyle yattı. Sane, buna sebep olduğu için Twitter sayfasından özür dilediğine dair bir tweet paylaştı.

Bu hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları oldukça gollü geçti. Mustafa Çelik isimli bir kişi de bu şekilde geçeceğini tahmin ederek 2 maçlık bir kupon hazırladı. Atletico Madrid’in deplasmanda Bayer Leverkusen’i 2-4, Manchester City’nin de Monaco’yu 4-3 yeneceğini düşünerek yaptığı kuponu tutmak üzereyken Man. City’li futbolcu Leroy Sane, attığı son golle (maç 5-3 bitti) Çelik’in kuponunun yatmasına sebep oldu.

Çelik’in Atletico Madrid maç skoru tahmini 1’e 150 kazandırıyordu, Man. City maç skoru tahmini ise 1’e 120. Eğer iki maç da bu skorlarla bitmiş olsaydı Çelik, 2 Euro’luk kuponuyla 34 bin 200 Euro kazanacaktı. Skor 4-3 yerine 5-3 bitince Mustafa Çelik, Twitter’dan kuponunun fotoğrafıyla birlikte Leroy Sane’yi de mention’layarak ‘Bana 34 bin 200 Euro borcun var’ yazısını gönderdi.

Lorey Sane ise olayı gazete gördüğünü ve çok üzüldüğünü belirterek aşağıdaki tweet’i paylaştı:

Sane, Tweet’inde minik bir kelime oyunu yaparak ‘#inSane’ etiketini paylaştı (insane, İngilizce deli anlamına geliyor).