Sürücüsüz araç teknolojilerinin zirve olduğu bir dönemde geliştirilen Audi'nin yeni 'Sıkışık Trafik Pilot' sistemi sürücüye kolaylık sağlarken, Nvidia'nın araç içi eğlence sistemleri de konfora ivme kazandırıyor.

Tesla’nın Autopilot sistemi gibi yarı bağımsız sürüş sistemleri bugünlerde oldukça revaçta. Yollarda yönetimi devralmaya başlayan tam bağımsız araçların gelişimi sürecinde otomobil üreticileri özel koşullarda sizin adınıza arabayı kullanacak sistemleri piyasaya çıkarmak için çaba sarf ediyorlar.

Bunların en sonuncusu Audi’nin yeni A8’i. Barcelona’da bu hafta düzenlenen ‘Audi Toplantısı’nda tanıtılan araç Nvidia ile güçlendirilerek, Audi’nin ‘Yapay Zeka Trafik Sıkışıklığı Pilotu’nun da entegrasyonu ile trafikte sizin adınıza yol alacak.

Tıpkı diğer bağımsız sistemlerde olduğu gibi Traffic Jam Pilot sistemi de kamera ve lazer sensörler kullanarak yolu haritasını çıkarıyor ve diğer cihazlarla olan mesafe ayarlamalarını kontrol ediyor. 65 kilometre hızla giderken durarak, yeniden kalkış yapabilen araç, trafikte diğer araçların ardından gidebiliyor. Böylece trafiğin sıkışık olduğu anlarda siz de keyfinize bakıyorsunuz.

Aynı teknolojiyi kullanan Tesla’nın ‘Autopilot’ sistemi, otobanda seyir esnasındaki kullanıma yönelik olarak tasarlanmış. Trafik sıkışıklıkları genelde düşük hızlarda gerçekleşirler ve otoyolların aksine şerit değiştirme şansınız pek yoktur. Bu nedenle bu tip bir bağımsız sürüş bilgisayar için daha kolay olacak olmakla birlikte, çok daha az tehlike taşır.

Kontrol paneli üzerinde tek bir butona basılmasıyla devreye giren sistemin aynı zamanda sürücünün kontrolü ele almasının zamanı geldiğinde sesli ve görsel komutlarla yönlendirilebiliyor.

Nvidia otonom sürüş özelliklerine ek olarak araç içi eğlence sistemini ve ekranları da zenginleştirmiş. Öyle ki, bir nevi ‘Sanal Cockpit’ e dönüşmüş.

Tesla’nın tuşsuz araçlarının gösterdiği başarıdan sonra pahalı ve teknoloji odaklı olarak tasarlanan araçlarda geleneksel butonların ve tuşların yerine ekran kullanır olmak, son zamanlarda trend oldu. Bu modaya katılan Audi, araç içi ses ve müzik donanımı ve bilgisayar sistemlerini zenginleştirerek, trafik sıkışıklığı esnasında deşarj olmak isteyen sürücüye ekstra imkanlar sunmuş.