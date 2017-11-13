Alman Otomotiv Devi Audi, Suyla Çalışan Dizel Üretiyor!

Dizel otomobil kullanımı tüm dünyada kullanımı hızla düşüş gösterse de Audi, sudan elde edilen enerjiyi depolayan bir e-dizel üretmeye hazırlanıyor.

Audi, ilk kullanılabilir e-dizel modelini önümüzdeki yıl piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ineratec GmbH ve Energiedienst AG ile bir ortaklık yapan Audi, İsviçre'nin Canton Aargau şehrindeki Laufenburg bölgesinde bir tesis açarak yenilenebilir e-dizel üretmeye başlayacak. Tesis, her yıl yaklaşık 400 bin litre sentetik yakıt üretmeyi hedefliyor. Daha önce iklim dostu yakıt çalışmaları olarak e-gas ve e-petrol üretmeyi deneyen marka, şimdi ise bu çalışmaların devamı niteliğindeki e-dizeli üretmeye başlayacak.

Audi’nin Sürdürülebilir Ürün Geliştirme departmanının en tepesindeki isim olan Reiner Mangold, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Laufenburg'daki projede, e-dizeli daha küçük birimlerde daha verimli bir şekilde üretecek teknoloji ile birlikte, süreci daha ekonomik hale getirmeyi planlıyoruz. Pilot tesis farklı sektörlerin bir araya gelmesi için iyi bir şans sunuyor. Bir diğer deyişle, enerji, ısı ve ulaşım sektörlerini bir araya getirerek depolanabilir bir yenilenebilir enerji üretmeye çalışıyoruz."

Audi, e-dizel ile önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motorların karbon salınımı yapmadan çalışmasını sağlayabilir. E-dizelin çalışma mekaniği ise şu şekilde işliyor: Bir hidro-elektrik güç istasyonu elektroliz aracılığıyla suyu oksijen ve hidrojeni iyonlarına ayırıyor. Bir mikro işlem teknolojisi sayesinde karbondioksit ve hidrojen birleştiriliyor. Yakıtın üretiminden tüketimine kadarki süre içerisinde karbonun işin içine girdiği tek nokta burası. Sonrasında ise karbon, büyük hidrokarbon bileşikler oluşturulması amacıyla kullanılıyor. En son bu bileşim, e-dizel ve diğer endüstrilerde kullanılabilecek şekilde farklı yakıtlar olarak ayrıştırılıyor.