Audi'nin Akıllı Enerji Ağı Şebeke Hattına Destek Olacak

Şu anda test aşamasında olan projede elektrikli arabalardan evlerde kullanılan elektrikli cihazlara kadar tüm araçlardan elde edilecek küçük miktarlı enerjiler, şehir elektrik şebekeleri üzerindeki yükün hafifletilmesini sağlamayı hedefliyor.

Elektrikli aracınızın elektrik enerji şebekesine fazlaca yüklenmesinden endişe duyuyorsanız, duymayın. En azından Audi’ de işin içindeyse. Alman otomobil üreticisi Tesla’nın yaptığı gibi yaparak, ‘Audi Akıllı Enerji Şebekesi’ adlı yeni bir projeyi başlatıyor. Otomobil, ev ve güç şebekesini bir araya getirerek akıllı enerji ağı oluşturmayı hedefleyen bu test, öz itibariyle farklı boyutlarda güneş paneli kurulumlarına sahip sabit depolama bataryalarından oluşuyor. Güneş enerjisi daha sonra ev ya da araçlara ihtiyaç olduğu kadar bir yazılım üzerinden bölüştürülecek.

Fakat asıl sihir, bu birbirine bağlı ‘ev güç depolama sistemi’ ‘dengeleyici güç’ sağlamaya başladığında gerçekleşiyor. Audi’nin açıkladığı üzere bu farklı cihazlar, güç üretim ve tüketimi arasındaki dalgalanmaları dengeleyerek, küçük miktarda enerjileri kısa aralıklarla sabit ünitelerde geçici olarak depoluyor ve trafo frekansını stabilize ediyor. Böylece güç tüketimi optimize edilerek yenilenebilir kaynaklarının daha büyük oranda enerji sağlamasına olanak verilirken, trafo hattından daha az miktarda enerji harcanmış oluyor.

Ama tabii bu, trafo hattından hiç kaynak alınmayacağı anlamına gelmiyor. Audi’nin de belirttiği gibi “tüm sistemler dahili bir iletişim ara yüzü üzerinden birbirlerine bağlanarak, sanal bir güç tesisi ve akıllı trafo hattı oluşturuyorlar.”

Audi bu adımın, salınımsız akışkanlık çözümü oluşturmada bir ilk adım olacağı ümidini taşıyor. Bu adım öyle bir adım ki, sadece arabaları hesaba katmıyor. Audi’de Sürdürülebilir ürün Konseptleri Bölümünün başkanı olan Dr. Hagen Seifert “Genel enerji temini sistemi bağlamında, giderek artan biçimde yenilenebilir kaynaklara dayanan bir elektrik akımı tesis etmeye çalışıyoruz. Güç dengeleme piyasasının ön yeterliliklerine sahip olarak öncü bir rol oynuyoruz. Böylece üreticiler pilot projenin bir parçası olarak şebeke hattına enerji temininde bulunabilecekler. Bu durum şimdi ilk defa kişisel ev araçları seviyesine kadar indirgenmiş oluyor. Tabii bu da, tüm trafo hattının dengelenmesini sağlıyor” diyor.