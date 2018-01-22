Alman otomotiv devi Audi, emisyon hile cihazı bulundurduğu tespit edilen V6 TDI motorlu 127 bin aracı geri çağırdı.

Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı’nın (KBA) bazı Audi modellerinin emisyon hile cihazları taşıdıklarından şüphe etmesi üzerine şirket, 127 binin üzerinde lüks aracını geri çağırmak zorunda kaldı.

Bild Am Sonntag gazetesinin haberine göre Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı, en son standart Euro 6 olan V6 dizel motorlu Audi modellerinde kabul edilmeyen kapatma cihazları tespit etti. Bu durum neticesinde Audi binlerce aracını geri çağırmak durumunda kaldı.

Peki hangi Audi araçları geri çağırılıyor? A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5, SQ5 Plus ve Q7 modellerinden olmak üzere toplam 127 bin araç geri çağırıldı. Audi patronu Rupert Stadler, egzoz gazı skandalının geçtiğimiz yıl sona erdiğini, tüm motorların denetiminin yapıldığını ve daha fazla manipülasyon gerçekleşmediğini belirtti.

Audi sözcüsü Toni Melfi, herhangi bir usulsüzlük gerçekleşmemesi için şirketin tüm dizel konseptlerini detaylı olarak incelediğini, fakat Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı’nın V6 TDI motorlu Audi modelleri için farklılık gerçekleştirdiğini söyledi. Audi’nin 2 Şubat’a kadar KBA’ya geri çağırılan V6 TDI motorlu modeller için bir çözüm sunması gerekiyor.