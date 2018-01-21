Audi, Güneş Paneli ve Akıllı Ev Pillerini Test Etmeye Başladı

Elektrikli araçların yaygınlaşmasından sonra gerekli enerjiyi mevcut santraller karşılayamayacak. Tesla’nın oyun kitabından ufak bir alıntı yapan Audi, kendi anavatanına, test amacıyla şarj istasyonları ve ev enerji sistemleri kurmaya başladı.

BMW ve Tesla gibi rakip otomobil üreticilerinin ev pilleri pazarına tamamen sahip olmalarına Audi izin vermek istemiyor. 19. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahip Audi firması, Tesla’ya benzer bir hamle yaparak evler için güneş enerjisi panelleri ve akıllı ev pilleri üretmeye başlayacak.

Alman firması, kurduğu sistem sayesinde evinizin elektrik kullanımını en aza indirerek, bütçenize ve dünya enerji sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Audi, Zürih bölgesindeki test aşamasıyla projenin deneme sürecine başladı. Projenin test aşamasının ne kadar süreceği yada ilerleyen dönemde pilot bölgenin ne kadar genişletileceği konusunda net bir bilgi paylaşılmadı.

Elektrikli araçlarda gelecek bekleyen firmalar için, evlerdeki elektrik faturasını azaltacak bir sistem kurmak önemli bir pazar stratejisi haline geldi. Firmalar, elektrik faturasını azalttıktan sonra bu müşterilere otomobil satmanın daha kolay olacağını düşünüyor. Ayrıca evlerimizde uygulanmaya başlayan güneş paneli projelerinin uzun süreçte çevreye sağlayacağı katkılar düşünülürse herkes tarafından uygulanmalı ve desteklenmeli diye düşünüyoruz.