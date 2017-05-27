2025 yılına kadar uygulamayı planladıkları projeler hakkında konuşan Audi yetkilileri, elektrikli ve otonom araçları için tarih verdi.

Gün geçtikçe ulaşım araçlarımızın teknolojisi gelişiyor. Artık bilindik köklü firmaların yanında Tesla gibi yeni nesil firmaların adını da duyuyoruz. Bunun en önemli nedeni ise uygulanabilir yenilikçi fikirler üretmek. Durum böyle olunca, büyük tehditlerle karşılaşan Audi gibi klasik otomobil üreticileri, yenilikçi standartları uygulamak için düğmeye bastı.

Audi her yıl düzenlediği genel toplantıyı geçen hafta gerçekleştirdi ve şirket, gelecek bir kaç otomobilini ve otonom sürüş teknolojilerini masaya yatırdı. Aslen Volkswagen Grubuna dahil olan Auidi, tüm holdingin otonom sürüş teknolojileri üzerine çalışmalarını bu marka üzerinden yürüteceğini duyurdu.

2018 model Audi A8, otonom sürüşle birlikte güncellenmek için üzerinde çalışılacak ilk araç olacak. Detay vermekten şu an için kaçınan Auidi 2021 yılında ufak bir otonom pilota sahip seri çıkartacağını da doğruladı.

Ayrıca firma piyasaya süreceği otomobil S4 için 2019 yılını hedef gösterdi ve 2020 yılına kadar toplamda 3 adet elektrikli-akıllı otomobilin piyasaya çıkarılacağını kesinleştirdi. Tüm satışlarının 3’te birini 2025 yılına kadar elektrikli araçlarla yakalamayı planlayan firma yöneticiler, detaylı bir plan uygulamaya başladıklarını belirtiyorlar.

Aslında Tesla gibi elektrikli ve otonom otomobiller konusunda önemli ataklar yapan firmalar, hepimizin bildiği ana akım otomobil üreticilerinden daha zengin değiller. Buna rağmen yenilikçi teknolojilerde oldukça yavaş ilerlemeyi tercih ediyorlar. Elbette hepsinin bir çırpıda elektrikli araçlara geçmesi mümkün ancak, petrol ticareti gibi aşılması gereken politik engeller var.