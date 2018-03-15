Audi Otomobiller Artık Trafik Işıklarıyla Konuşabilecek!

Az sayıda otomobil üreticisi, otomobillerin karayolu ile iletişim kurmasını sağlayacak teknolojiyi takip etti. Bu bağlamda artık Audi’niz Washington’da trafik ışıkları ile konuşabilecek.

Daha önce örneğine çok rastlanılmamış bir teknoloji ile karşı karşıyayız. Yeni teknolojiye göre Audi model arabanız, trafik ışıkları ile iletişim kurabilecek. Çarşamba günü, otomobil üreticisi firma, yaptıkları bu gelişmeyi kullanıcıları ile paylaştı. Geliştirilen teknoloji akabinde, Audi’nin belirli model arabalarının trafik sinyalleri ile iletişim kurması sağlandı.

Washington D.C.’deki 600’den fazla yol ayrımı, Audi 2017 ve 2018 modellerindeki V2I teknolojisini destekleyecek. Washington D.C, bu teknolojiyi kullanan yedinci şehir olma özelliğini taşıyor.

Modellerin özellikleri ve nasıl destekleyeceği henüz netlik kazanmadı ancak Audi 2016 yılında Las Vegas’ta bu yeni teknolojiyi duyurduğunda, otomobil üreticisi A4 ve Q7 tüm yol modellerinde kullanılabileceğini söylemişti. Çarşamba gününde yaptığı açıklamada ise Audi, sistemin Audi Concect PRIME aboneliğiyle sürücülere sunulduğunu belirtti.

Şimdi, D.C’deki Audi marka otomobiller, tam olarak neyi beklediğinizi size aktarabilecek. Merkezi trafik sistemine bağlanacak olan özellik, kırmızı ışığın yeşile dönme süresi gibi bilgilerle sizi bilgilendirebilecek. Audi, yeni teknolojinin şu an ABD çapında 1.600 kesişme noktasında kullanılabileceğini bildirdi.

Gelecek zamanlarda Audi, V2I teknolojisinin daha da geliştirileceğini ve bu sayede karayolu tıkanıklığını azaltmayı planladıklarının da altını çizdi. Bizler için şu an yeni olan bu teknoloji hakkında siz neler düşünüyorsanız?