Audi'nin Gelecek Araçlarında Güneş Panelli Tavanlar Olacak

Audi gelecekteki elektrikli araçlarının menzilini artırmak amacıyla, araçlarının tavanlarında güneş panelleri yer alacak. Bu yönde Audi, Çinli güneş paneli üreticisi ile ortaklık kurdu.

Hayatımızın her alanında güneş enerjisinden faydalanmak, şu noktada biraz imkansız gözükebilir. Ancak gelişen teknoloji, düşüncelerimizin de gelişmesini sağlıyor ve en azından bu yolda ilerliyoruz. Audi'nin planı da tükenmeyen güneş enerjisinden faydalanmak üzerine kurulu. Audi, gelecekteki (elektrikli) araçlarının tavanlarının güneş panelleriyle kaplanmasını sağlayacak.

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, güneş panellerini araçlarına entegre edebilmek amacıyla Çinli güneş enerjisi şirketi Hanergy ile ortaklık kurdu ve bu yönde de panoramik tavanlara güneş panellerinin en kısa sürede entegre edilmesini amaçlıyor.

Aslında bu tarz bir sisteme Toyota'nın Prius araçlarında şahit olmuştuk. Yapılan açıklamalara göre, yine karşımıza çıkacak teknolojinin hibrit öncüsü Toyota'nınkinden çok da farklı olamadığını anlıyoruz. Yine de planda yer alan küçük bir farklılık sayesinde Audi, daha fazla mesafe katetmeyi öneriyor. Bu farklılıkta ise, aracın klima sistemi gibi motoru zorlayabilen mekanizmaların enerjilerini güneş enerjisinden almaları sağlanacak.

Güneş enerjisi artık şirketlerin büyük bir önemle aradıkları bir teknoloji olduğundan Audi'nin de bu teknolojiden elinden geldiği kadar faydalanacağını söyleyebiliriz. Audi'nin planlarına göre güneş panelli tavanlar bu yılın sonuna kadar bitecek ve en azından bu yıl bitmeden bir prototip göreceğiz.