Elektrikli otomobil üreticileri Tesla'yı gözüne kestirdi. Audi kendine yakışır bir hareketle muhteşem SUV konseptini tanıttı.

Elektrikli araç teknolojisi büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. Tesla’nın öncülüğünde bir çok firma elektrikli araçlar için birbirinden iddialı konsept tasarımlar sunsa da ilk otomobilin üreticisi Ford’un bile rekorlarını egale eden Tesla’yı tahtından indirmek oldukça zor gözüküyor.

İşte bu konuda en iddalı tasarımlardan birisi de Audi'den geldi. Tesla’nın dört çeker elektrikli SUV aracına direkt rakip olacak araç, 4,5 saniyede 0’dan saatte 100 km hıza ulaşabiliyor. Tam olarak doldurulmuş güçlü bataryası ile araç, 500 kilometrelik mesafeyi tek seferde kat edebiliyor.

Audi e-tron Sportback, 2019'da başlamak üzere seri üretime hazırlanıyor ve Audi'nin 2020 yılına kadar en az üç tam elektrikli otomobil piyasaya çıkarma planın ilk adımını oluşturuyor. 2025 yılına kadar ise firma toplam üretim hattının dörtte birini elektrkli araçlar için yenilemeyi planlıyor. Tesla gibi güçlü bir rakibin tüm üretimini elektrikli otomobillerden oluşturması, Audi’yi fazlasıyla zor bir sınava sokacak.

Volkswagen’in yaşadığı emisyon krizi sonrasında tüm sektörün bir anda elektrik araçlara yoğunlaşması garipsenmemeli. Çünkü fazlasıyla gecikmiş atılımlar, geleceğin otomobillerini daha planlı bir şekilde geliştiren adımlar içermelidir. Audi ise bu skandaldan sonra biraz daha agresif ve aceleci davransa da bunun altından kalkabilecek bir şirket konumunda.

E-tron Sportback gibi modellerle gittikçe kızışan rekabet ortamı, elbette tüketicinin daha iyi teknolojilere daha kısa sürede kavuşmasını sağlayacaktır.

Futuristik ve teknik dokunuşlar söz konusu konseptte yolcuların dış dünya ile iletişimini kolaylaştıracak. Araç içi aydınlatmaların ve ekranların OLED kalitesi çok daha üst düzey deneyimler sunacak gibi duruyor. E-tron Sportback, aynı zamanda stratejik olarak konumlandırılmış kameralar sayesinde, gerçek zamanlı görüntüleri otomobilin kapılarının içine yerleştirilmiş ekranlara yansıtarak yolcuların çevrede neler olup bittiğini kolayca görmesini sağlayacak.