Audi Trafik Işığı Tanıma Sistemi 10 Şehirde Kullanılabilir

Audi'nin oldukça kısıtlı araçlar ve sadece Las Vegas bölgesinde kullanıma sunduğu trafik ışığı tanıma sistemi, ABD'nin 10 yeni şehrinde daha kullanıma açıldı.

Audi'nin trafik ışıklarını aracın ön panelinde gösteren teknolojisi, ABD'nin 10 şehrinde daha kullanıma açıldı. Trafik ışıklarını gösteren ve yeşil ışığa geri sayım yapan sistem, ilk olarak 2016 yılında bazı test araçları Las Vegas'ta kullanıma sunulmuştu.

Traffic Light Information (TLI) adındaki sistem, ABD'deki 2.250 noktada kullanılabilir durumda. Oldukça basit bir çalışma mekanizması olan sistem, 4G LTE bağlantısı ile konum paylaşımı yapıyor. Aracın kontrol panelinde "yeşile kalan süre" şeklinde yapılan geri sayım sayesinde, trafik ışığını görebilmek için ekstra çaba göstermenize gerek kalmıyor. Sistemin işleyişini merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Audi'nin bu teknoloji hakkında çalışmaları ise geri sayımdan ibaret değil. Şu an için sadece geri sayım yapabilen TLI, gelecekte trafik ışığının durumuna göre motoru çalıştırma ve durdurma gibi özelliklere de sahip olacak. Şu an için bahsi geçen bu özellikten faydalanmak için ise, uyumlu bir Audi aracınız ve Audi Connect Prime aboneliğiniz olması gerekiyor.