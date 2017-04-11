Audi RS 6, Nissan'ın Efsane Aracı GT-R'a Toz Yutturdu!

Audi RS 6, piyasanın sağlam modellerinden GT-R ile yaptığı mücadeleyi ezici üstünlükle kazanmasını bildi.

Nissan GT-R, genel olarak herkesin bildiği ve özellikle tasarımı ile saygı duyulan bir araba. Araba yaklaşık 10 yıldır piyasada bulunmasına rağmen her sene adından söz ettirmeye devam ediyor. Nissan GT-R’ı her ne kadar çok fazla sevsemde bu videodan sonra biraz şaşırdığımı söylemem gerekiyor. Bildiğiniz gibi Audi markası daha çok aile araçları olarak biliniyor. Fiyatlarda diğer arabalara göre daha hesaplı olduğundan tercih edilebiliyor(Ülkemizde geçerli değil). Audi’nin ülkemizde sıfırı 100 bin TL – 1.000.000+ TL arasında satılan aracı, 2. el fiyatı 500 bin TL’den başlayan Nissan GT-R’a toz yutturdu.

Nissan GT-R çok ünlü bir araba olmasına rağmen, Audi’nin aracı RS 6'nın gerisinde kaldı. Resmi bir yarışta Audi’nin RS 6’sı ile Nissan’ın GT-R’ı karşı karşıya geldi. Üstelik RS 6 Carfection isimli Youtube sayfasının ekip arabasıydı. Anlayacağınız bir Youtube çalışanı GT-R isimli canavara fark attı.

RS 6, 553 beygir gücünde 516 lb-ft’lik 4.0 litre turbo V8 motorundan güç alıyor. Nissan GT-R ise 562 HP ve 469 lb-ft’lik 3.8 litre turbo V6’dan güç alıyor. GT-R fanlarına bu yenilgi ağır koyacak gibi duruyor. Üstelik aracın yenilgisinin şans üzerine olmasını engellemek için 3 yarış yapıldı. Üçünden de Audi RS 6 galip ayrıldı.

İki aracın uzun mesafede nasıl performans sergileyeceğini bilemiyorum, ancak kalkışta Nissan’ın efsane aracı GT-R’ın başarısız bir performans yakaladığını söylemek gerekiyor.