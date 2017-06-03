Audi yaptığı açıklamada 3.seviye sürücüsüz otomobil testlerine başladığını duyurdu. Audi, sadece 1 seviye sonra tam anlamıyla sürücüsüz otomobillerini deneyecek.

Sürücüsüz otomobiller konusunda bir süredir yaptığı çalışmalarla önemli bir yol katleden Audi, yaptığı açıklamayla birlikte 3.seviye sürücüsüz otomobil teknolojisinin testlerine başladığını resmi olarak duyurdu. New York'ta gerçekleştirilecek testler aynı zamanda Audi'yi 3. seviye sürücüsüz otomobil teknolojisi deneyen ilk otomobil üreticilerinden biri yapacak.

Ayrıca Audi'nin 3.seviye sürücüsüz otomobil testlerine geçiş yapmasının daha büyük bir önemi var. Bu seviyenin sadece bir üstü olan 4.seviye, tam anlamıyla kendi kendini kontrol eden ve sürücüye ihtiyaç duymayan ancak üzerinde müdahale edilebilir bir direksiyon sistemi olan sürücüsüz otomobilleri simgeliyor. En üst seviye olan 5.seviye ise direksiyon sistemi olmayan, insan kontrolünün tamamen dışında hareket eden sürücüsüz otomobiller anlamına geliyor.

Öte yandan Audi'nin bu testlerini ne zaman tamamlayacağına dair henüz kesin bir bilgi yok ancak şirketin 2021 yılında ilk sürücüsüz otomobillerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bakalım Audi, geleceğin otomobillerinde nasıl bir yere sahip olacak?