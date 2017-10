Audi tasarımcılarından Jason Battersby, boş zamanında yaptığı Galaktik İmparatorluk savaşçısını paylaştı.

Audi'de araç tasarımcısı olarak çalışan Jason Battersby, boş zamanlarında konsept görselleri oluşturuyor. Son zamanlarda ortaya çıkardığı TIE Fighter (Çift-İyon Motorlu Savaşçı) konsepti görülmeye değer lezzetli görseller sunuyor.

Tie-X adını verdiği uzay aracına bir de arka-plan hikayesi yazan Battersby, işini olduça severek yapıyor. İşte Tie-X hikayesi:

"Gölgelerin içinden Tie-X gelir, Vader'ın gizli tuttuğu gelişmiş Tie Fighter projesi. Ölüm Yıldızı'nın patlaması sırasında sadece bir kaç tanesi kurtulmayı başarabildi. Bu gelişmiş savaşçılar, imparatorluğun en çevikleri olmak için üretildiler ve galaksinin her yerinde Vader'ın gizli görevlerini yerine getiriyorlar."

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu "karanlık" tasarımın görselleriyle baş başa bırakalım.

Jason Battersby'in tüm çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz.

"Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering." - Yoda