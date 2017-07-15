Audi Yeni A8, Sıkışık Trafikte Oto Pilot Sistemi Getiriyor

Tesla’nın oto-pilotu gibi yarı otomatik sürüş sistemleri bugünlerde daha da alevleniyor. Tesla’yı takiben Audi de belirli koşullarda yerinizi alabilecek oto-pilot sistemleri geliştirmeye başladı.

Audi A8 bu hafta Barselona’da Audi Zirvesi'nde görücüye çıkacak. Nvidia’nın desteklediği yeni A8, sıkışık trafikte sürüş yapabilen yeni bir oto-pilot sistemiyle beraber gelecek. Yeni A8 diğer sistemler gibi yol ve diğer araçlara olan mesafeyi kontrol edebilmek için kameralar ve lazer sistemler kullanıyor. Sistem yaklaşık 65 km/s hıza kadar trafikte dur kalk yapabilir, akan trafiklerde güvenli mesafede takip edebilir ve böylece trafiğin sıkışık olduğu yerlerde kontrolü bırakabilirsiniz.

Tesla’nın oto-pilot sistemiyle aynı olan sistem Tesla’dan farklı olarak, sıkışık trafikte düşük süratte olduğu ve daha az şerit değiştirdiği için çok daha güvenli olabilir. Sistem tek bir düğmeyle aktif olur ve sürücünün kontrolü geri alma zamanı geldiğinde sürücüyü uyaran sesli ve görsel mesajlar verir. Nvidia, sanal kokpit yaratmak üzere tasarlanan araç içi bilgi-eğlence sistemi ve ekranlarına da güç veriyor. Geleneksel düğmeleri ve kadranları değiştirmek için ekranları kullanmak pahalı fakat teknoloji odaklı otomobillerde gittikçe yaygınlaşan bir trend haline geliyor.