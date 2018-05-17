Dünyaca Ünlü Ses Sistemleri Markası Audioengine Türkiye'de!

Müşterilerine sunduğu el yapımı kompakt hoparlörler ve diğer ürünleri ile seviyesinin çok üzerinde ses deneyimi yaşatan Audioengine, Bircom ile birlikte artık Türkiye'de.

Dünyaca ünlü bir ses sistemleri markası olan Audioengine, sahip olduğu geniş ürün portföyündeki hoparlörler, amfiler, adaptörler ve aksesuarlar ile müşterilerine aradıkları en üst kalite müzik keyfini doyasıya yaşatıyor.

‘Not plastic, real speaker’ (Plastik değil, gerçek hoparlör) sloganı ile satışa sunulan Audioengine hoparlörler, benzer hoparlörlerden farklı olarak ipek tweeter’ı, kevlar woofer’ı ve ahşap iskeleti ile kusursuz bir tasarıma sahip.

Müşterilerine aptX ve aptX HD desteği sunan Audioengine, diğer markaların aksine C, D, E ve F sınıfı amplifikatör değil A ve B sınıfı amplifikatör kullanarak kalitesini açık bir şekilde gösteriyor. Üstelik kablolu ve kablosuz Audioengine hoparlörlerin tamamı el yapımı.

Old school tarzı Audioengine hoparlörler, bir masaüstünde ya da rafta konumlandırılabilecek kadar küçük olmalarına karşın sundukları 1. sınıf ses kalitesi ile analog hoparlör deneyiminden taviz vermiyorlar. Hoparlörler, elbette tüm müzik uygulamaları ile uyumlu.

Bircom distribütörlüğünde Türkiye’ye gelen Audioengine hoparlörlere Bircom’un Kanyon’daki Hifimyfi deneyim mağazasından ulaşabilirsiniz. Audioengine’in Türkiye’de satılan modelleri B2, HD3, HD6, A5+, A2+, P4 ve HDP6 olacak.