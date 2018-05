Başına Ne Geldiği Bilinmeyen 16 Marvel Karakteri!

Avengers: Infinity War pek çok Marvel karakterinin ölmesine ya da kül olup uçmasına sahne oldu. Fakat bu Marvel karakterlerinin filmin sonunda ne durumda oldukları bilinmiyor.

Avengers: Infinity War, 18 filmlik Marvel Sinematik Evreni’ni tek filmde birleştiren bir yapım olarak dikkat çekiyor. Filmde o kadar çok karakter vardı ki yüz binlerce fanı olan pek çok karakter, beyaz perdede yalnızca birkaç dakika görünebildi. Fakat daha da önemlisi tüm Avengers serisinde yer alan Hawkeye ve kendi solo filmi olan Ant-Man gibi bazı karakterler, Avengers: Infinity War’da hiç gözükmediler.

Bu karakterlerin Infinity War sırasında nerede oldukları ya da Avengers 4’te nasıl bir rol üstlenecekleri şu an için bilinmiyor. Fakat yönetmenler Anthony ve Joe Russo, Infinity War’da hiç yer almayan bazı karakterlerin Avangers 4’te çok kritik bir öneme sahip olacaklarını doğruladı. Ayrıca Tony Stark’ın müstakbel eşi Pepper Potts’a ne olduğu ya da olacağını da Gwyneth Paltrow ağzından kaçırmış gibi duruyor.

İşte Avengers: Infinity War’un sonunda başlarına ne geldiğini bilmediğimiz 16 Marvel karakteri ve olası durumları:

Clint Barton - Hawkeye

Clint Barton’ın Captain America: Civil War’dan sonra ‘kaçak’ durumuna düştüğünü biliyoruz ve Infinity War’da kendisinin ev hapsinde olduğunu öğrenmiştik. Dürüst olmak gerekirse marifeti ok atmak olan bir adamın Avangers: Infinity War’daki olağanüstü savaşta çok fazla şansı yoktu. Dolayısı ile yokluğu çok fazla belli olmadı. Russo kardeşlere göre Hawkeye, Avengers 4’te çok kritik bir rol üstlenecek.

Scott Lang - Ant-Man

Civil War’da Captain America’nın takımında olan kaçak durumuna düşen bir diğer karakter ise Ant-Man. O da Hawkeye gibi ev hapsinde. Fakat Infinity War’ın sonundaki bir ‘after scene’de Ant-Man’in evden kaçmış olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu yaz vizyona girecek Ant-Man and The Wasp’ın fragmanında karakterin kuantum boyutlarında küçülebildiğini görüyoruz ki bu, zamanda geriye gidip Infinity War’da ölen karakterleri geri getirmek için kritik bir öneme sahip olacağını gösteriyor.

Hope van Dyne - The Wasp

Ne yazık ki The Wasp hakkında elimizde neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor fakat Temmuz ayında Ant-Man and The Wasp’ın vizyona gireceğini düşünürsek, Thanos’un parmak şıklatmasından sağ çıktığını söyleyebiliriz.

Dr. Hank Pym

Dr. Hank Pym, The Wasp olarak bildiğimiz Hope van Dyne’in babası. Thanos’un parmak şıklatmasında yok olduğu düşünülüyor fakat Ant-Man and The Wasp’ın fragmanında açık bir şekilde yaşadığı görülüyor.

Carol Danvers - Captain Marvel

Avengers: Infinity War’ın sonunda Nick Fury açık bir şekilde Captain Marvel’a yardım çağrısında bulunuyordu. Şu ana kadar Captain Marvel’ı hiçbir filmde göremediğimiz için hikayesi hakkında da bir bilgimiz bulunmuyor. Fakat solo Captain Marvel filminin 1990’larda geçeceğini biliyoruz.

Everett Ross

Everett Ross, hiçbir süper gücü olmamasın karşın süper kahramanlarla birlikte birkaç defa çalışmış olan bir CIA ajanı. Civil War ve Black Panther’de kahramanlara ciddi şekilde yardım ettiği için Avengers 4’te olup olmayacağı merak konusu.

Sharon Carter

Sharon Carter, Civil War’da Captain America’ya yardım ettiği için muhtemelen kaçak durumuna düşmüş olan bir S.H.I.E.L.D. ajanı. Ne yazık ki Thanos’un kıyımından sağ çıkıp çıkamadığı bilinmiyor.

May Parker

Yönetmen Russo kardeşler bir röportajlarında May halanın Infinity War’da sağ kalmayı başardığını doğruladılar. Fakat kuzeni Spider-Man’ın Thanos’a kurban gittiğini düşünürsek May halanın Avengers 4’te görünmesinin düşük ihtimalli olduğunu söyleyebiliriz.

Nakia

Wakanda’da gerçekleşen büyük savaşta Nakia’yı görememek biraz tuhaftı. Russo kardeşler onun Infinity War’da sağ kalıp kalmadığını söylemeyi reddettiler fakat neden filmde olmadığı konusunda ‘gizli bir görevdeydi’ cevabını verdiler.

Valkyrie

Russo kardeşler Thanos’un Asgardlıların gemisine olan saldırısı sırasında bir grup insan ile birlikte Valkyrie’nin de kaçmayı başardığını doğruladılar. Atalarının asil bir savaşçı olduğu bilinen Valkyrie, Avengers 4’te Thanos’a karşı başa baş bir savaş verebilir.

Korg ve Meek

Russo kardeşler, Korg ve Meek’in Thanos’un saldırısından kurtulup kurtulmadığını tam olarak söylemediler ama pek çok kişiye göre Korg ve Meek de Valkyrie gibi gemiden kurtulmayı başardı.

Shuri

Shuri Infinity War’da geç de olsa göründü. Onun filmdeki rolü Vision’ın kafasından zihin taşını çıkarmaktı fakat başaramadan taş, Thanos’un eline geçti. Pek çok kişi Shuri’nin yeni Tony Stark olacağını düşünüyor. Karakter filmde görünse de Thanos’un soykırımından sağ kurtulup kurtulmadığını bilmiyoruz. Russo kardeşler, Shuri’nin durumunu söylemenin Avengers 4 için büyük bir spoiler olacağını dile getirdiler.

Thanos

Thanos’u Infinity War’da ‘birkaç’ sahnede görmüş olabiliriz. Son olarak Thor yeni baltasını Thanos’un göğsüne saplamış, fakat Thanos parmaklarını şıklatmayı başarmıştı. Thanos hakkındaki asıl bilinmeyen şey, Thor’dan aldığı darbe ile ölüp ölmeyeceği. Thanos’un Avengers 4’te yeniden karşımıza çıkacağını biliyoruz. Asıl merak ettiğimiz şey onu nasıl bir sonun beklediği.

Wong

Wong, filmin başında yer alsa da Doctor Strange’in yakalanıp götürülmesinden sonra mabetlerinin korumasız kaldığını söyleyerek onu korumaya gitmişti. Durumunun ne olduğu bilinmiyor.

Pepper Potts

Durumu hakkındaki en net bilgiye sahip olduğumuz kişi Peppet Potts olabilir. Zira Potts’u canlandıran Paltrow bir röportajda Tony ve Potts’un evlendiğini, hatta bir çocuğa sahip olduğunu söylemişti. Elbette bu bilginin şaşırtma amaçlı olma ihtimali de bulunuyor.

Happy Hogan

Tony’nin sadık arkadaşı ve şoförü olan Happy Hogan’a ne olduğunu kimse bilmiyor. Fakat IMDB’de Avengers 4 oyuncuları arasında Happy Hogan’ı canlandıran Jon Favreau’nun da yer aldığını düşünürsek Thanos’un katliamından sağ çıktığını söyleyebiliriz.