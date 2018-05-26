Resmi kaynaklarca onaylanan Avast ve Windows 10 Nisan güncellemesinde yaşanan sorun, bilgisayar verilerini bozuyor ve ön yükleme ekranının açılmasına engel oluyordu. Konuya dair çözüm Avast ekibinden geldi.

Windows 10 sahibi bir Avast kullanıcısı iseniz, siz fark etmemiş olsanız dahi bu iki yazılım arasında ciddi bir hatanın gerçekliği resmi olarak açıklanmış durumda. Windows 10’un 10 Nisan 2018 güncellemesi (sürüm 1803), Avast ile ciddi bir çakışma yaşamış ve iki yazılım birleşerek bilgisayarlarda ciddi veri kayıplarına ve benzeri zararlara sebep olmuştu. Sorunun ana kaynağı gün itibariyle nihayet çözüldü.

Neyse ki Avast, “Davranış Kalkanı” sebebiyle ortaya çıkan bu sorunu hafifletmek için VPS 180524-08 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Avast CTO’su Ondreh Vicek yaptığı açıklamada, “Bu güncellemeyi kullanan tüm kullanıcılar %100 olarak güven altında olacak, sorunu çözüme kavuşturabildiğimiz için oldukça mutluyuz.” sözleriyle kullanıcılarını bilgilendirdi..

Bahsi geçen sorun ilk olarak Nisan güncellemesinden hemen sonra bir Reddit yazarı tarafından fark edilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştu. Hata, Windows 10 Nisan güncellemesinin hemen ardından kendini belli etmiş ve yazarın bilgisayarında ön yükleme sorununa sebep olmuştu.

Fakat bu maaleseftir ki Windows 10 Nisan güncellemesine dair ilk şikayet ya da sorun değil. Avast cephesınde sorun çözülmüş olsa dahi Microsoft, bu güncelleme ile bazı Intel ve Toshiba SSD modelleriyle sorun yaşamaya devam ediyor. Özetlemek gerekirse büyük bir ihtimalle Avast ile yaşanan hatanın baş mimarı Microsoft ekibi olarak gözüküyor.