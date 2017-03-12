Avatar 2 Filminin Vizyon Tarihi Ertelendi

Avatar filmini bir seri haline getirecek Avatar 2 filminin vizyona gireceği tarih ertelendi.

Birçoğumuzun üç boyutlu filmlerle tanıştığı ilk film olan Avatar, 2009 yılında vizyona girmiş ve tüm dünya genelinde ses getirmeyi başarmıştı. Öyle ki Avatar'dan sonra üç boyutlu filmlerde büyük bir patlama yaşanmıştı.

Yavaş yavaş üç boyutlu filmler yerini sanal gerçeklik gibi yeni nesil teknolojilere bırakırken, Avatar filminin yönetmeni James Cameron filmin devamının da geleceğini söylemişti. Avatar'ın seri olmasını sağlayan film olacak Avatar 2'nin 21 Aralık 2018'de vizyona gireceği de filmin yapımcısı 20th Century Fox tarafından açıklanmıştı ancak filmin yetişemeyeceği belirtilerek Avatar 2'nin çıkış tarihi ertelendi.

2014'ten bu yana vizyona gireceği düşünülen Avatar 2 filminin açıklanan vizyon tarihi yönetmen James Cameron'un açıklamasıyla daha ileri bir tarihe atıldı ancak henüz filmin vizyona gireceği açıklanmadı. Görünüşe göre Avatar 2 filmi, 2019 yılına kalacak.