Avatar 2'nin Çekimleri Resmen Başladı!

4 yeni devam filmi ile karşımıza çıkacak Avatar'ın 2020'de çıkacak filmi için çekimler başladı.

İlk filmi ile film sektöründe yeni bir standart yaratan Avatar'ın ikinci filminin çekimleri başladı. Efsane yönetmen James Cameron tarafından yazılıp yönetilecek filmler için çekimlere başlandığı resmi olarak duyuruldu. Cameron, Avatar 2’nin fotoğraf ve hareket yakalama(Motion Capture) çekimlerine başladığını açıkladı.

Toplamda 4 devam filmi çıkarmaya hazırlanan ünlü yönetmen, çekimlerine başladığı ilk filmini 2020’de yayınlamaya hazırlanıyor. 4 devam filmini bir bütün halinde çekip parça parça yayınlamayı düşünen Cameron’un nasıl bir hazırlık içerisinde olduğu bilinmiyor.

İlk filmde yer alan Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang, Matt Gerald ve Sigourney Weaver gibi oyuncularla yoluna devam edecek Cameron, gelecek 4 filmde de Albay Miles’ın baş düşman olacağını belirtti. İlk filmi izleyenler bilecektir ki Miles’ın başına hoş şeyler gelmiyor, o yüzden nasıl bir hikayeyle karşılaşacağımızı merak ediyorum.

18 Aralık 2009’da yayınlanan ilk filmde 2.7 milyar dolar hasılat elde ederek kırılması zor bir rekora ulaşan James Cameron, devam filmleriyle de bu başarıyı perçinlemek istiyor. İlk filmden 11 yıl sonra, 18 Aralık 2020’de vizyona girecek Avatar 2’ye 17 Aralık 2021’le Avatar 3, 20 Aralık 2024’le Avatar 4 ve 19 Aralık 2025’le Avatar 5 eşlik edecek.

Yeni filmlerin çıkmasına hala uzun bir zaman var, ancak ilk somut adımların atıldığını görmek seriyi bekleyen milyonlarca insan için güzel bir umut ışığı oldu.