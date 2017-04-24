Avatar 2'nin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

2009 yılında vizyona giren ve dünya çapında 2,782,275,172$'lık gişe hasılatı ile, dünyanın en çok izlenen filmi sıfatını elinde bulunduran Avatar filmi, dünyanın 3D filmlerle tanıştığı filmdi. Kanadalı Yönetmen James Cameron, hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği; dünya çapında oldukça beğenilen filminin devam filmlerinin geleceğini ise geçtiğimiz sene duyurmuştu.

Terminatör serisi, Titatik, Aliens gibi oldukça popüler filmlerin de yönetmeni olan Cameron, daha önce Avatar 2'nin 21 Aralık 2018'de vizyona gireceği duyurulmuştu. Fakat geçtiğimiz ay filmin belirtilen tarihe yetişmeyeceğini bildirerek, çıkış tarihini ertelemiş; bu haberiyle Avatar severleri biraz üzmüştü.

Yönetmenin yaptığı yeni açıklamaya göre, filmin çıkmasını dört gözle bekleyen Avatar fanları, devam filmini izleyebilmek için tam iki sene daha beklemek zorunda kalacak. Çünkü film 18 Aralık 2020'de vizyona girecek.

2. filmin ardından 3.,4., hatta 5. filmin de geleceğini bildiren yönetmen, maceranın üçüncü filminin 17 Aralık 2021’de; diğer filmlerin de sırasıyla 20 Aralık 2024 ve 19 Aralık 2025’te vizyona gireceğini açıkladı.

Filmin devam filmlerinde de orijinal kadroda yer alan Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver isimli oyuncuların yer alacağı bildirilenler arasında.