Televizyon sektörünün iki dev ismi LG ve Sony, artık 3 boyutlu televizyon üretmeyeceklerini resmi olarak duyurdu.

2010 yılında Avatar filminin 3 boyutlu olarak çıkmasıyla birlikte aniden evlerimizdeki televizyonlara giren ve gün geçtikçe yaygınlaşan 3D teknolojisi özellikle son dönemlerde 4K çözünürlük ve HDR gibi teknolojiler konuşulurken geri planda kalmıştı. Bir taraftan da sanal gerçeklik furyasının yaklaşması, 3D teknolojisini kullanan filmlerin aslında pek de gerçekçi olmadığını gözler önüne serdi.

Hal böyle olunca 2014 yılından beri televizyon üreticileri artık 3 boyutlu televizyonlara yeterince ilgi göstermemeye başlamıştı. Bu teknolojinin bir geleceği olmadığını düşünen iki büyük televizyon devi LG ve Sony, artık 3D televizyon üretmeyeceğini açıkladı. LG ve Sony'nin yanı sıra Sharp gibi bazı televizyon üreticileri de 3D televizyon üretmeyecek.

3D televizyonların yerini benzer bir özelliğe sahip yeni bir ekran teknolojisi belki almayacak ama o gözün önünde şerit olan enteresan 3D gözlükler giderek yerine tüm kafamızı kaplayan kocaman sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gözlükleri gelecek.