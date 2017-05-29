Avatar'ın Devasa Park'ı Açıldı: Pandora'ya Hoş Geldiniz!

Efsane filmler arasında adını çok sağlam bir şekilde yazdıran Avatar'ın Disney tarafından parkı kullanıma açıldı. Park, binlerce metre karelik alana yayılmış ve sizi Pandora'da hissettirecek bir park.

İnsanlık tarihinde kamera bulunduğu günden beri sayısız film yapıldı ve bilim kurgu türü bunların arasında her zaman değerli bir konumda oldu. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte popülerleşen türün en önemli temsilcilerinden Avatar, muhteşem gezegeni Pandora ile birlikte park oldu. Normalde uzaylıların dünyaya gelip istila etmesini gördüğümüz filmlerin aksine, bizim başka bir gezegene giderek oradaki doğayı ve canlıları yok etmeye çalıştığımızı anlatan Avatar’ın 5 filmle daha geleceği kesinleşti. Bunun üzerine filmlerin yapımcısı olan Disney’de boş durmadı ve Pandora’yı birebir andıran bir park inşa etti.

Kısa süre önce duyurusunu yaptığımız park sonunda açıldı. Pandora’nın gerçek güzelliğinin gecelerinde olduğunu film bize çok iyi bir şekilde göstermişti. Her detayı düşünen Disney, gezegenin gece büründüğü muhteşem görüntüsünden Pandora’nın ünlü yüzen dağlarına kadar herşeyi parka eklemiş. 2009’da yeni bir film teknolojisi ile sunulan Avatar, üzerinden 8 sene(!) geçmesine rağmen en iyi görsel efekte sahip filmler arasında yer alıyor.

Disney, ünlü film konusunda sıkıntı çekmeyen bir şirket. Bu sene çıkan filmlerde en çok para kazanan filmlerin Disney cephesinden gelmesi de bunu kanıtlıyor. Avatar dışında birçok farklı filmin parklarını açan Disney’in yeni parkı, Amerika’nın Florida eyaletinde bulunan Orlando şehrinde bulunuyor. Filmin yönetmeni James Cameron ile birlikte tasarlanmış parkın, Avatar Dünyası’nın filmdeki olaylara odaklanmadığını ve ziyaretçilerin tanıdıkları karakterlerle tanışacakları bir durum olmadığını belirten Disney, 12 dönümlük parkta orijinal filmde bahsedilmeyen “Mo’ara Vadisi” isimli bir alanı canlandırıyor. Bu alanın serinin 4. Filmi ve sonrasında ki filmlerde de ortaya çıkacağı konuşuluyor. Proje yazarı ve Walt Disney Imagining hikaye geliştirme müdürü Mark LaVine, yaptığı basın açıklamasında, “Parkın filmde anlatılanlardan ayrılmasını istedik. Bu park Jake ve Neytiri’nin arsası değil. Pandora’ya gidiyorsun” dedi.

Parkın teması sizi büyüleyecek şekilde tasarlanmış. Öncelikle ziyaretçiler Alpha Centauri Expeditions veya ACE adlı şirketle turist gezisine çıkmış durumda. Arazide bulunan tur rehberlerinden edinilen bilgilere göre, orijinal filmde gösterilen olaylardan bu yana yaklaşık 100 yıl geçmiş ve maden şirketi RDA, Toruk Makto tarafından gezegenden gönderildiğinden beri bir daha geri dönmemiş. Bunun yerine Alpha Centauri şirketi, gezegenin ve canlıların ekosistemini araştırmaya gelen insanları gezegene götürmeye başladı. Turist paketinin bir parçası olarak, ziyaretçiler bir avatarın kontrolünü ele geçiriyor ve isterlerse kısa bir tekne turuna çıkabiliyor. Bütün bunları ve çok daha fazlasını görmek için, olur da yolunuz Orlando’ya düşerse parka gitmenizi öneririz.