Avcılar Norveç'te 1100 Yıllık Bir Silah Buldular!

Norveç'in deniz seviyesinden fazlasıyla yüksek bir bölgesinde 1100 yıllık viking silahı bulundu.

Genelde soğuk iklimi ile bilinen Norveç’te, bir dağın tepesinde şaşırtıcı şekilde iyi korunmuş 1100 yıllık viking kılıcı keşfedildi.

Ren geyiği avcısı Einar Ambakk tarafından bulunan kılıç, avcının ayağına takılarak onu tökezletti. Denizlerin vahşi efendileri Vikinglere ait olduğu düşünülen kılıcın bunca yıl korunmasının arkasında soğuk iklim şartları, yüksek irtifa ve yapımında kullanılan metalin kalitesi olduğu düşünülüyor.

MS 850 ila MS 950 yılları arasında yapıldığı düşünülen kılıç, deniz seviyesinin 1.640 metre üstünde bulundu. Muhtemelen kabzasının üzerinde ahşap veya deri parçalar vardı, ancak aradan geçen 1000 yıl organik parçaları yok etmiş gibi görünüyor.

İskandinavya’nın en çok merak edilen kavmine ait bir eşyanın bulunması, araştırmacı ve tarihçileri heyecanlandırdı. Bu kılıç, Vikinglerin savaş tarzlarını ve üstün demircilik becerilerini gözler önüne seriyor.

Bildiğiniz gibi Vikingler denizlerin hakimi olmuş ve bir dönem etrafındaki ülkelere korku salmış savaşçı bir kavimdi. Yılın büyük kısmını denizlerde geçirdikleri bilindiği için denizden bu kadar yüksek bir yerde kılıcın bulunması kafalarda soru işareti oluşturmasına rağmen, yapılan araştırmalar sonucu bölgede başka Viking aleti bulunmayınca, yalnızca bir savaşçının geldiği ve muhtemelen burada soğuktan veya başka sebeplerden can verdiği düşünüldü.