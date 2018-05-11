Avengers 4'te Thor'un Çekicini Kaptan Amerika Kullanacak!

Reddit'te Avengers 4 hakkında çok önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre zamanda geriye gidecek olan kahramanlarımız Thanos ile yeniden savaşacak. Thor'un çekici Mjolnir bu kez Kaptan Amerika'nın elinde olacak.

Daha önce Avengers: Infinity War hakkında kritik bazı sahneleri film vizyona girmeden önce tahmin etmeyi başaran bir Reddit kullanıcısı olan ilurkthingsreborn, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan ve şimdiden hakkında onlarca teori üretilen Avengers 4 hakkında ‘iç kaynaklardan’ elde ettiği bilgiler ışığında ciddi bilgiler verdi.

Ilurkthingsreborn’un teorisine göre Infinity War’ın ardından hayatta kalan kahramanlarımız, Avengers 4’te Stark yapımı bir sonsuzluk eldivenine sonsuzluk taşlarını toplamak için zamanda geriye gidecekler. Bazı set fotoğraflarında Kaptan Amerika’nın Ant-Man’in yanında Avengers döneminden kalma kostümle görüldüğü düşünülürse bu doğru olabilir.

Pek çok teoriye göre zamanda geriye yolculuk Ant-Man’in Quantum Realm teknolojisi sayesinde gerçekleşecek. Fakat Tony Stark’ın ‘İkili Arttırılmış Retro Çerçeveleme’ teknolojisi de bulunuyor. Bu iki teknoloji bazı spekülasyonlara neden olsa da en azından yazarların ellerinde zamanda geriye gitmek için iki farklı teknoloji bulunduğunu biliyoruz.

İşin asıl eğlenceli yanı ise Avengers 4’te Kaptan Amerika, Thor’un ‘kırılan’ çekici Mjolnir’i kaldırarak Thanos ile bire bir savaşa girecek. Fakat Kaptan’ın gücü Thanos ile boy ölçüşebilecek seviyede değil. Bu nedenle bu amansız dövüş sahnesi, Thanos’un Kaptan’ı öldürmesi ile sonlanacak.

Bir dakika. Mjolnir’i sadece layık olanlar kaldıramıyorlar mıydı? Kaptan nasıl kaldıracak? Aslına bakarsanız böyle bir şeyin gerçek olabileceği Avengers: Age of Ultron’da görülmüştü. Çekici kaldırmaya çalışan Kaptan biraz kıpırdatmış fakat daha fazla zorlamamıştı. Belki de Kaptan, o günden bu yana geçen zamanda çekici daha fazla hak etmiştir.

Comic-Con 2015’te bir Marvel hayranı Age of Ultron’un ilk yönetmeni olan Joss Whedon’a ‘Kaptan o sahnede gerçekten çekici kaldıramadı mı? Yoksa denemeyi bıraktı mı? diye sormuştu. Fakat Whedon, gelecekte böyle bir sahnenin gerçekleşebileceğini bildiği için soruyu yanıtsız bırakmıştı.