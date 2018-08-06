Spider-Man Kırdığı Avengers Potu İçin Ceza Alacak mı?

Bir kaç hafta önce yanlışlıkla Avengers Infinty War'un devam filmi hakkında devasa bir spoiler veren Spider-Man karakterine hayat veren Tom Holland, hatası yüzünden ceza alacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Marvel Sinematik Evreni’nin yeni Spider-Man'i Tom Holland’ın kırdığı pot, Marvel fanatiklerinin ve sinemaseverlerin bir hayli ilgisini çekmişti. Doctor Strange karakterini canlandıran Benedict Cumberbatch ile beraber bir röportaj veren Holland, Cumberbatch’in konuşmasını bölerek, “Filmdeki en karmaşık cümleler ona ait, o kuantum evreni hakkında afili cümleler kurarken, ben ‘evet, doğru, muhteşem, harika’ gibi basit cümleler kuruyorum.” gafında bulunmuştu.

İlk bakışta çok da vurucu gelmeyen bu espiriyle karışık açıklama, derinlemesine düşünüldüğünde filme dair olabilecek en güçlü ipucunu gözler önüne serdi. Bu cümleden yola çıkarak Ant-Man and the Wasp ile zirve noktasına ulaşan kuantum dünyası, Avengers 4’e de sıçramış olacak. Aynı zamanda bahsi geçen kuantum evreninin zaman yolculuğu temalı bir senaryoyu rayına oturtmak için eşsiz bir malzeme olduğu düşünülüyor.

Kırılan potla ilgili açıklama yapan Infinity War yönetmenleri Joe ve Anthony Russo , genç aktör Tom Holland’ın çok heyecanlı ve hevesli bir insan olduğunu ve sır tutmak konusunda son derece yeteneksiz olduğunu belirtti. Diğer bir yandan Holland’ı bu kadar sevmelerinin temel sebebinin de bu özellikler olduğunu söyleyen ikili, normal şartlarda ceza gerektiren bu durum karşısında bir yaptırımda bulunmayacak.

Benedict Cumberbatch’e de değinen ikili, şakayla karışık bir şekilde: “ Holland’ın yanına Cumberbatch’i göndererek en doğru olanı yaptık, kendisi Holland’ın pot kırmasını engellemek konusunda son derece yetenekli bir isim; ancak işi oldukça zor.” açıklaması Holland’ın bu heyecanını sempatik bulduklarını ortaya koydu.