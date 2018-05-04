Avengers: Infinity War, çıktığı günden bu yana çok ciddi bir başarı elde etti. 9 günde 900 milyon dolar hasılata ulaşan filmin, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde 1 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Disney ve Marvel ortaklığıyla geliştirilen "Avengers: Infinity War" rekor sürede milyar dolarlık filmler arasına katılacak. Filmin sadece 9 günde 900 milyon dolara ulaşan hasılatı, yeni bir rekorun habercisi olabilir. Filmin 10. veya 11. gününde 1 milyar dolar hasılatı aşması bekleniyor. Bir başka Disney filmi olan "Star Wars: The Force Awakens" ise 12 günde bu değere ulaşmıştı.

Vizyona girdiği ilk gün olan Perşembe günü Avengers: Infinity War, günü 48 milyon dolarlık hasılatla kapattı. Bu değerin 15.5 milyonu ABD'de elde edildi, 32 milyon dolarlık kısmı ise uluslararası sinemalardan elde edildi. ABD dışındaki ülkelerin hasılatlarına baktığımızda, Rusya'nın çok ciddi bir hasılatla -4.9 milyon dolar- günü kapattığını görüyoruz. Bu sayede Infinity War, Rusya'da bir günde bir milyondan fazla satan ilk film olarak kayıtlara geçti.

Şimdiden tüm zamanların en çok hasılat yapan filmler listesinde 48. sıraya yerleşen Infinity War, bu sıralamada çok daha yukarılara çıkacak gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta sonu 1 milyar dolar hasılatı aşması beklenen film, bu yükselişin ardından 33. sıraya yerleşecek.

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Avengers: Infinity War, ülkemizde de ciddi izlenme rakamlarına ulaştı. Box Office Türkiye verilerine baktığımızda film, ilk haftada 1.124.642 seyirci ve 16.553.189 TL hasılat ile haftanın zirvesine oturdu.