Avengers: Infinity War 2'nin Gizli Başlığı Nedir?

Avengers: Infinity War, belki de, şimdiye kadar yapılmış olan en büyük süper kahraman filmi diyebileceğimiz bir Marvel efsanesi olarak birkaç hafta sonra sinema salonlarını tıklım tıklım dolduracak. Filmin devamı ise (2. partı) gelecek sene beyaz perdeye yansıyacak. Peki adı ne olacak?

Bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse, Avengers: Infinity War ilk olarak duyurulduğunda takvimler 2014 yılını gösteriyordu. O zaman yapılan programa göre Avengers Infinity War, 2018 ve 2019 yılında iki bölüm halinde izleyicinin beğenisine sunulacaktı. Ancak aradan iki yıl geçmeden yani Captain Amerika Civil War yayınlanmadan hemen önce, “Infinity War Part 2” filminin isminde değişiklik olacağı söylendi ancak ne olacağı açıklanmadı. Ardından, Avengers filmi yönetmenleri Joe ve Anthony Russo, Uproxx'a verdiği bir röportajda, iki filmin birbirinden çok farklı olacağını söyledi ve 1-2 diye adlandırmanın'yanıltıcı' olacağını belirtti.

Bundan bir yıl sonra, Marvel Studios'un patronu Kevin Feige, Cinemablend'e verdiği demeçte, 4. Avengers filminin adını duymamamızın sebebinin spoiler vermemek için olduğunu söyledi. Uzun süredir devam eden gizem bu hafta Russo kardeşlerden gelen bir sosyal ağ paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Tweet'e göre filmin adının henüz belli olmamasının sebebi 'hayranların korkmaması' içindi. Yani filmin adının bir spoiler taşıdığı kesindi. Neyse ki pop-kültür dedektiflerimizle yaptığımız görüşmeler, filmin adının ne olacağıyla ilgili birkaç fikir ve teori üretmemizi sağladı.

İşte 'Infinity War 2' İçin Potansiyel Spoiler'lar

Avengers: Infinity’s End

Tam olarak spoiler denemese de ilk filmin konusuna gayet oturan bir isim. Infinity Gauntlet, Infinity Stones, Infinity War başlıkları ve teorik olarak Marvel film serisinin sonu olduğu gerçeği. Bununla birlikte isim The Infinity War ve The Infinity Crusade gibi çizgi roman başlıklarına da uyum gösteriyor. Daha da önemlisi herhangi bir başlık spoiler vermeden nasıl oluşturulabilir? Bu da ayrı bir kafa karıştırıcı durum.

Avengers: Disassembled

Bu isim, Avengers takımını radikal bir şekilde yeniden düzenleyen ve aynı zamanda Thor'u öldüren bir karşıt çizgi romandan geliyor. Eğer son filmin adı bu olacaksa ve senaryo Thor'un ölümü anlamına geliyorsa, başlığın açıklanmaması oldukça doğru bir karar olmuş diyebiliriz. Ancak Chris Hemsworth canlandırdığı Thor şu sıralar gerçekten muhteşem işler çıkartıyor ve Son çıkan Thor: Ragnarok oldukça beğenildi. Dolayısıyla Marvel'ın onu gözden çıkarmayı yıllar öncesinden planlaması pek olası görünmüyor.

Avengers: The Tragic And Totally Unexpected Death of Captain America, For Good, We Swear, We Aren’t Taking This One Back, Besides, His Contract Is Up

Hayranlar Infinity War filmlerinde en az bir ana karakterin öleceğini yıllardır düşünüyorlar ve bunun üzerine teoriler üretiyorlar. Bunun sebebi, ya orijinal Avengers liderleri, MCU pbaşladığı zaman geri döndüğünden çok daha eski ve daha pahalı olduğu için ya da sadece durumu ciddi göstermek için olabilir. Yine de bir karakterin ölümü baz alınarak adlandırılan birçok çizgi roman arşivi göz önüne alındığında, Avengers unvanının ölmekte olan birine atıfta bulunma ihtimali nedir?

Avengers: Hey, Remember How You Guessed We Were Killing Off A Hero? Surprise, Loki’s Dead

Ne olursa olsun herkes Thor'un hileci, yalancı ve iş birlikçi kardeşi Loki'yi zor zamanlarda ortaya çıktığı için seviyor. Hayran beklentilerini karşılamak ve herkesi dumura uğratmak için Kaptan Amerika'yı sağ bırakıp Loki'yi öldürmeye ne dersiniz?